Belen Rodriguez, un doloroso episodio di cui molti non sapevano è accaduto il giorno del suo matrimonio: ecco il triste retroscena.

Belen Rodriguez, nata in Argentina, è una delle donne più famose d’Italia, seguitissima e acclamata. La sua vita, pubblica e privata, è sempre sotto i riflettori, come dimostra il suo profilo Instangram che conta quasi dieci milioni di follower. Una delle vicende più seguite, riguardo alla showgirl, è la sua storia d’amore con Stefano De Martino, da cui è nato, nel 2012, il piccolo Santiago, primo e unico figlio della coppia. Proprio il giorno del matrimonio tra Belen Rodriguez e De Martino è accaduto un doloroso episodio che l’ha segnata molto. A rivelare il triste retroscena è stato Jeremias Rodriguez, fratello della showgirl argentina.

Belen Rodriguez e il dolore per il triste retroscena il giorno delle nozze

Quello che avrebbe dovuto essere un momento felice per tutta la famiglia, è stato oscurato dal dolore: Belen Rodriguez, infatti, non ha potuto essere presente quando il nonno è morto, perché si stava sposando. Proprio in quel momento, infatti, la famiglia Rodriguez si trovava in Italia per la celebrazione delle nozze tra lei e Stefano De Martino, mentre il nonno era in Argentina. A rivelare ogni cosa è stata Jeremias, fratello minore di Belen. Che, nel corso della sua recentissima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip ha raccontato questo drammatico episodio. Con grande commozione, infatti, il giovane argentino ha raccontato che a mezzanotte, conclusosi il matrimonio, è arrivata la drammatica telefonata in cui si annunciava la morte dell’uomo, malato di cancro. Secondo il giovane, il nonno ha voluto aspettare che Belen Rodriguez, la nipote, fosse felice per raggiungere la moglie, deceduta qualche tempo prima. Un retroscena di cui in molti non erano a conoscenza e che commuove profondamente.

Un racconto pieno di dolore e commozione quello di Jeremias, che ha dimostra quanta forza d’animo abbia dovuto avere Belen Rodriguez per affrontare il doloroso episodio proprio nel giorno del suo matrimonio.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui