Francesco Paolantoni, comico e personaggio televisivo italiano, si è raccontato in un’intervista a “Vieni da me” parlando del grave lutto che l’ha segnato.

Il comico di spessore Francesco Paolantoni è molto apprezzato in Italia. Attore di teatro, lo abbiamo visto nel famoso programma di rai 1, Stasera tutto è possibile e presto sarà tra i protagonisti di Tale e Quale Show. In un’intervista rilasciata a Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da me, Francesco Paolantoni si è raccontato, parlando della sua carriera e della sua vita privata, ma, soprattutto, del grave lutto che lo ha segnato. In risposta alle domande della Balivo, che gli ha fatto notare che il pubblico lo conosce bene come artista, ma non tanto come uomo, il comico si è lasciato andare e ha rivelato qualcosa di sé.

Francesco Paolantoni, il suo passato e il lutto che lo ha segnato

Di Francesco Paolantoni sappiamo che è nato a Napoli, ha studiato alla Scuola di Arte Drammatica e ha lavorato in teatro per molti anni. La collaborazione con Vincenzo Salemme da vita ad alcune delle commedie più amate ed apprezzate non solo dai napoletani, ma da tutta l’Italia. A Vieni da me il comico ha raccontato del suo passato, di come si è avvicinato al cinema grazie alla sorella di dodici anni più grande e di come fare l’attore sia stata la realizzazione di un sogno. Un momento molto toccante è stato quello in cui, durante l’intervista, Francesco Paolantoni ha parlato del padre, marchigiano, a cui era molto legato. L’attore aveva solo vent’anni quando è morto e il lutto lo ha segnato molto. Il comico, infatti, ha spiegato che dopo la perdita dei genitori e il trasferimento della sorella ha affrontato un momento molto difficile sebbene la sua carriera fosse già ben avviata. Francesco Paolantoni non si demoralizza, tuttavia, e afferma che quel periodo buio è servito a formarlo e farlo maturare come persona.

Al momento Francesco Paolantoni non divide la sua vita con nessuno, dichiara di stare bene da solo e, forse, conoscendolo meglio, oggi riusciamo a comprendere la sensibilità dietro questo grande artista.

