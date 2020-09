Alessia Marcuzzi: che scuola ha fatto e in cosa si è laureata?

Conduttrice, ex modella e showgirl italiana, Alessia Marcuzzi è un volto amatissimo del panorama televisivo italiano, ma in pochi sanno che scuola ha fatto e in cosa si è laureata: scopriamolo.

Alessia Marcuzzi è nata a Roma e la sua bellezza e il suo carattere solare e allegro l’hanno resa sempre simpatica e apprezzata dai telespettatori italiani. Di recente si è parlato di lei quando le è stato affibbiato un presunto flirt con Stefano De Martino, sempre smentito dai diretti interessati. Della sua vita privata sappiamo che è stata legata al calciatore, Pippo Inzaghi con cui ha avuto il primo figlio, Tommaso e poi al cantante Francesco Facchinetti, che l’ha resa madre di Mia. Alessia Marcuzzi non è più legata a nessuno dei due uomini, ma mantiene ottimi rapporti con entrambi. Ad oggi è sposata con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi. Se la sua carriera è nota ai più la stessa cosa non si può dire della sua istruzione. Alessia Marcuzzi che scuola ha fatto, in cosa si è laureata?

Con un passato da modella e valletta, approda alle conduzioni di programmi come Festivalbar e Colpi di fulmine. È stata protagonista di alcuni calendari di Max, Panorama e Maxim per la sua indiscussa bellezza e ha partecipato a diversi film e fiction per la televisione, come Carabinieri e Un amore di strega. Alessia Marcuzzi ha raggiunto l’apice con la conduzione de Le Iene, l’Isola dei famosi e del Grande Fratello tutti programmi molto amati e seguiti.

Alessia Marcuzzi, cosa ha studiato e se è laureata

Alessia Marcuzzi ha ottenuto un’istruzione molto completa presso il Liceo Linguistico Suore di Nevers, sito a Roma. Il rinomato istituto ha formato la showgirl oltre che sulle nozioni di base, anche sulla padronanza della lingua spagnola, francesce e inglese. Ottenuto il diploma, Alessia Marcuzzi ha scelto di non frequentare l’Università e non continuare gli studi in senso accademico, quindi non è laureata, ma non ha smesso di studiare. Si è iscritta, infatti, alla Scuola di Teatro Mario Riva dove ha preso parte ad un corso di recitazione per perfezionare il suo talento. Una scelta che si è rivelata saggia dato la carriera che ha scelto di intraprendere e che l’ha aiutata a conquistare ruoli di rilievo sempre maggiore all’interno della televisione italiano e del mondo dell’intrattenimento.

La bellissima Alessia Marcuzzi è in possesso di una cultura a tutto tondo e di una personalità vitale che rendono impossibile non adorarla.