Giulia De Lellis si sbottona: ‘Malinconica e distratta’, ma quel dettaglio non sfugge

Giulia De Lellis si sbottona sui social: ‘Malinconica e distratta’, ma quel ‘particolare’ dettaglio non sfugge agli occhi dei suoi fan.

Sembrerebbe proprio che, con l’ingresso di Settembre, per Giulia De Lellis sia iniziato un nuovo anno. A svelare ogni cosa è la diretta interessata. Che, proprio pochissime ore fa, si è letteralmente ‘sbottonata’ con i suoi numerosi sostenitori. Attraverso il suo canale Instagram, infatti, la bellissima influencer romana ha voluto decisamente lasciarsi andare con i suoi followers. E, sottolineando di quanto loro fossero per lei un ‘diario segreto’, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto descrivere la sua estate. Un’estate che, diciamoci la verità, era partita davvero alla grande accanto ad Andrea Damante. Eppure, nonostante non sappiamo ancora i motivi che li abbiano portati a separarsi di nuovo, sembrerebbe che abbia avuto una battuta d’arresto. Per questo motivo, molto probabilmente, Giulia si descrive un po’ malinconica e distratta. Insomma, un post davvero profondo, c’è poco da dire. E che, immediatamente, ha catturato l’attenzione di tutti i suoi sostenitori per un ‘particolare’ dettaglio. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Giulia De Lellis malinconica: il dettaglio che non passa inosservato

‘A voi che siete da sempre il mio diario segreto’, è proprio con queste esatte parole che, pochissime ore fa, Giulia De Lellis si è letteralmente confessata ai suoi sostenitori. Ha esattamente spiegato come ha vissuto questa estate. Ed ha rivelato di quanto l’inizio di Settembre sia, per lei, l’inizio di un nuovo anno. ‘Malinconica e distratta’, si descrive l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a corredo di questo post. Tuttavia, speranzosa di trovare in una delle sue borse un po’ di gioia.

‘Perché per me l’anno vero inizia a Settembre, inizia ora’, dice Giulia De Lellis. Insomma, un posto molto profondo, come dicevamo precedentemente. E che prontamente ha catturato l’attenzione di tutti. Ecco perché.

Stando a quanto si apprende dal commento in question ed anche da altri, sembrerebbe che questa frase di Giulia sia la stessa utilizzata da Damante. Sarà davvero così?

