Giulia De Lellis e Andrea Damante in barca: ‘beccati’ proprio in quel momento, lo scatto finisce su Instagram, ecco cosa stavano facendo i due quando sono stati forografati.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme qualche mese fa, durante la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, e da allora sono davvero inseparabili. Il loro ritorno di fiamma ha fatto sognare milioni di fan di Uomini e Donne, che da sempre speravano nel ritorno dei ‘Damellis’, entrambi amatissimi dal pubblico, sia singolarmente che in coppia. L’amore tra Giulia e Andrea ha superato davvero tanti ostacoli, compreso quello del tradimento, di cui l’ex corteggiatrice parla nel suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’, che è stato un successo editoriale pazzesco. Oggi la coppia è felice e innamorata e lo dimostra anche sui social, con foto e video davvero imperdibili. Poco fa, ad esempio, Andrea ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che qualcuno ha fatto, in cui lui e Giulia sono stati ‘beccati’ proprio in un particolare momento: ecco di cosa si tratta nel dettaglio!

Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è senza alcun dubbio una delle notizie che hanno infiammato il gossip durante la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus. La coppia si è ricomposta dopo anni di separazione e i fan non potrebbero essere più contenti per questo nuovo inizio, che sembra procedere nel migliore dei modi, come si vede anche dai social, dove entrambi sono particolarmente attivi. Ultimamente, ad esempio, la coppia ha annunciato su Instagram un nuovo arrivo in casa, quello del piccolo Tommaso, cagnolino amatissimo da entrambi, al quale è stato fatto anche un profilo social. Sempre su Instagram Giulia e Andrea pubblicano momenti della loro quotidianità, compresi siparietti imperdibili di coppia. Poco fa, invece, sul profilo di Damante, è apparso un nuovo scatto in cui i due sono stati ripresi in un ‘particolare’ momento in barca. Qualcuno, infatti, ha ‘beccato’ Andrea mentre dava un bacio sul fondoschiena della sua fidanzata, mentre quest’ultima era stesa a prendere il sole. Uno scatto ‘rubato’, che poi il dj ha deciso di pubblicare su Instagram, con tanto di dolce didascalia: “That’s amore”, ha scritto, accompagnando le sue parole con un cuore.

Inutile dire che lo scatto ha letteralmente fatto impazzire i fan, che si sono precipitati a mettere like e commentare la foto della coppia, nuovamente felice e serena come un tempo.