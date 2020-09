La protagonista di questa foto era solo una bambina all’epoca, mentre oggi è una famosissima cantante tra le più amate in Italia: riuscite a riconoscerla?

La bellissima bambina ritratta in questa foto oggi è una famosissima cantante, amata da milioni di fan e tra i talenti più apprezzati del panorama italiano. Riuscite a riconoscerla? Si tratta della splendida Alessandra Amoroso. Arrivata alla notorietà grazie il programma Amici, vero e proprio talent show, la sua carriera è stata un susseguirsi di successi che l’hanno consacrata come grande artista. Vincitrice di molteplici premi, interprete di brani di incredibile successo come Stupida, Estranei a Partire da ieri o Vivere a colori. La sua dolcezza e il suo sorriso hanno conquistato il pubblico e la sua splendida voce ha fatto il resto. Quest’estate, Alessandra Amoroso ha scalato le classifiche con la hit Karaoke scritta e cantata con Boomdabash. L’avreste mai riconosciuta in questo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram?

La famosissima cantante da bambina: gli occhioni sono inconfondibili

L’immagine postata da Alessandra Amoroso sui social ha immediatamente fatto scalpore. La simpatica didascalia che accompagnava l’immagine mostra ancora una volta la semplicità della cantante che ha scherzato sul “taglio di capelli”. Alessandra Amoroso ha ricevuto una pioggia di complimenti e la cosa non sorprende. La talentuosa artista ha infatti un rapporto speciale con i suoi fan che ha rinominato “Big Family”. Il suo successo incredibile, come dimostra il fatto che i biglietti per il suo tour del 2020 fossero già sold out, non l’ha cambiata affatto. Un esempio perfetto è una sua abitudine del passato: spesso, infatti, Alessandra Amoroso pagava l’hotel per i fan che erano arrivati da lontano per assistere ad uno suo concerto terminato a tarda notte.

Un grande cuore e una grande carriera per Alessandra Amoroso, che continuerà a regalarci grandi emozioni.