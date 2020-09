Sonia Bruganelli, la bellissima moglie di Paolo Bonolis, condivide spesso i momenti della sua vita con il pubblico attraverso i social e l’ultimo video postato sul suo profilo Instagram ha fatto impazzire il web.

Sonia Bruganelli è la moglie del conduttore Paolo Bonolis e con lui ha avuto tre figlie, Silvia, Davide e Adele. Ex modella di fotoromanzi e spesso ospite dei programmi Mediaset, è anche un’imprenditrice di successo che ha collaborato con il brand Happines per la creazione di magliette a tema Avanti un altro e ad oggi fa parte della SDL, un’agenzia di scouting. Sonia Bruganelli è nata a Roma e ha conosciuto il marito durante Tira e Molla: fin dal loro primo incontro, pare sia stato subito amore. La donna ha spesso dichiarato di essere stata molto gelosa e di arrivare a chiamare Paolo Bonolis moltissime volte al giorno. L’idea fa sorridere a guardare la sua incredibile bellezza. Sonia Bruganelli, infatti, possiede un fascino e un’eleganza davvero invidiabili. Seguitissima sui social, il suo ultimo video postato tra le storie infiamma Instagram con le riprese in vasca da bagno. Scopriamo di più.

Sonia Bruganelli, il video infiamma Instagram

Il profilo Instagram di Sonia Bruganelli conta oltre cinquecentomila follower. Fan che seguono la sua vita, la sua quotidianità e gli attimi che lei decide di condividere con il mondo. In una delle ultime storie postate dall’imprenditrice, possiamo osservare le riprese di Sonia Bruganelli nella vasca da bagno, intenta a rilassarsi. Le immagini hanno infiammato Instagram. Una marea di schiuma e bolle fanno da coperta alle gambe che si intravedono appena e, in sottofondo, risuona la canzone “Acqua e Sapone”. Sonia Bruganelli ancora una volta è riuscita a calamitare l’attenzione del pubblico con una semplice foto che la ritrae. Di seguito la storia in questione.

Non c’è che dire, la bellissima Sonia Bruganelli sa sempre come sorprendere!