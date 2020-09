Stefano De Martino dimentica Belen: beccato in barca proprio con lei

La storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra giunta al capolinea come dimostrerebbero gli ultimi scatti che lo ritraggono in compagnia di una bella ragazza bruna: scopriamo di più.

La storia tra Stefano De Martino e Belen Rordiguez ha fatto sognare e sospirare fin dal lontano 2012, quando i due si sono incontrati per la prima volta ad Amici. Il loro amore, turbolento e profondo, è sopravvissuto ad ex fidanzati, pettegolezzi e perfino alla separazione. Dopo il matrimonio avvenuto nel 2013 e la nascita del loro piccolo Santiago, infatti, i due hanno annunciato di volersi separare solo due anni più tardi, causando grande dispiacere in tutti coloro che hanno sempre sostenuto e apprezzato la coppia. Nel 2019 c’è il grande ritorno, per la gioia di milioni di fan e la loro relazione sembra di nuovo solida e felice. Oggi, tuttavia, è di nuovo ufficiale la fine della loro storia. E Stefano De Martino sembra pronto a voltare pagina e dimenticare Belen: è stato beccato in barca proprio con lei.

Stefano De Martino dimentica Belen con una misteriosa ragazza bruna

Molti rumor si sono susseguiti riguardo a possibili flirt di Stefano De Martino, ma lo showman napoletano ha sempre negato con fermezza. Di recente, tuttavia, il settimanale Gente lo ha beccato durante un giro in barca con una misteriosa giovane bruna. Di lei si sa ben poco: è una ragazza campana di nome Fortuna e ha trascorso con Stefano De Martino alcuni giorni nella costiera sorrentina. La chimica tra loro era innegabile, come dimostrano le immagini che ritraggono momenti giocosi e di grande complicità. I due giovani hanno pranzato al ristorante Conca del sogno di Nerano, che pare essere una meta molto romantica. Dopo aver preso parte ad una festa in serata, Stefano De Martino e Fortuna si sono allontanati per un giro in barca, credendo di essere lontano da occhi indiscreti. Il mattino successivo, inoltre, il conduttore avrebbe portato la colazione alla ragazza, da vero gentiluomo. Stefano De Martino, una volta tornato a Milano, si sarebbe trasferito in una nuova casa.

Non possiamo sapere ancora, con certezza, se questa bella ragazza sia davvero la nuova fidanzata di Stefano De Martino. Di certo, però, possiamo augurare sia a lui che a Belen Rodriguez di ritrovare la serenità e l’amore, poiché meritano entrambi di essere molto felici.