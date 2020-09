La splendida Antonella Clerici, durante un tranquilli giro in macchina, si è ritrovata di fronte ad animale selvatico che si era “introdotto” nella sua proprietà e ha voluto condividere l’episodio “pazzesco” con i suoi fan.

La bellissima Antonella Clerici è stata la protagonista di un incontro molto speciale, come lei stessa ha voluto condividere attraverso il suo profilo Instagram. La conduttrice, un tempo volto storico del programma La prova del cuoco, annovera nella sua brillante carriera anche la conduzione di Sanremo e del fortunatissimo Ti lascio una canzone. Molto seguita sui social, dove condivide gli attimi della sua vita privata in compagnia delle persone più care, Antonella Clerici ha sempre mostrato una grande sensibilità nei confronti degli animali che sono una delle sue passioni. Infatti, ha sempre dichiarato che la sua casa è l’ideale sia per rilassarsi sia per accogliere i suoi amici a quattro zampe. Il suo ultimo video, postato tra le storie di Instagram, mostra l’incontro tra la conduttrice e un animale selvatico che si è intrufolato in casa sua: un episodio davvero “pazzesco”.

Antonella Clerici, l’incontro speciale con un animale selvatico in casa sua

Antonella Clerici si trovava in auto all’interno della sua proprietà, la casa che si trova ad Arquata Scrivia, in provincia di Piemonte. L’abitazione, immersa nella natura e circondata dal verde è un luogo quasi paradisiaco e fuori dal mondo, l’ideale per rilassarsi. Mentre guidava, la conduttrice si è accorta che c’era un intruso tra i prati sconfinati: un cerbiatto. Il cucciolo scorrazzava libero e per nulla intimorito e Antonella Clerici ha voluto immortalare l’emozionante momento con un video, che ha commentato con un cuore. Non è la prima volta che la conduttrice si ritrova di fronte un animale selvatico, spesso ha pubblicato scatti di tutti i tenerissimi incontri avvenuti nella sua tenuta da sogno. Antonella Clerici è una grande amante degli animali, possiede due cani, Argo e Pepper e ha perfino adottato un vitellino durante il lockdown. Sembra che il cerbiatto sapesse benissimo che sarebbe stato al sicuro tra i boschi della casa di Antonella Clerici e che sarebbe stato accolto con grande tenerezza.

Una dolcissima sorpresa per Antonella Clerici, un incontro davvero unico e speciale. La sensibilità dimostrata dalla conduttrice svela ancora una volta il suo grande cuore.