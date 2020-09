Coronavirus, rinviato lo show dell’amatissimo cantante: cos’è successo

Coronavirus, rinviato lo show dell’amatissimo cantante: ecco i dettagli, è successo tutto negli ultimi giorni, le parole del sindaco.

Non si placa, in Italia, la lotta al Coronavirus. La pandemia continua a colpire il nostro Paese e dopo alcuni mesi in cui i numeri avevano fatto tirare a tutti un grosso sospiro di sollievo, la situazione ora è tornata a destare preoccupazione. Continuano a nascere nuovi focolai da Nord a Sud, molti dei quali nati dopo il ritorno dalle vacanze. La Sardegna è stato uno dei posti più colpiti dal virus e tanti sono i villeggianti che al ritorno a casa si sono ritrovati positivi. Un vero e proprio focolaio è stato rilevato al Billionaire di Flavio Briatore, anche lui trovato positivo. Tanti i giovani contagiati, ma non solo. Anche l’ex Premier Silvio Berlusconi ha contratto il virus durante il suo soggiorno in Sardegna, e con lui anche i figli Barbara e Luigi. Insomma, la situazione non sembra migliorare col passare dei giorni, tanto che ora un nuovo focolaio è esploso, causando il rinvio dello show di un amatissimo cantante: ecco di chi si tratta e cos’è successo nel dettaglio.

Coronavirus, rinviato lo show dell’amatissimo cantante: ecco di chi si tratta e cos’è successo nel dettaglio

La nuova diffusione del Coronavirus in Italia sta provocando inevitabili problemi e slittamenti anche nell’ambito degli spettacolo e dei concerti. E’ proprio quello che è successo allo show di un amatissimo cantante, che era previsto per questa sera a Mercogliano, in provincia di Avellino, e che è stato rinviato a causa dell’aumento improvviso dei contagi. Stiamo parlando del concerto di Sal Da Vinci. L’artista napoletano, amato e apprezzato su tutto il territorio nazionale, si è visto costretto a rinviare il suo spettacolo dopo l’esplosione di un nuovo focolaio nell’avellinese. 21 persone sono risultate positive dagli ultimi giorni di agosto e ben 185 sono in isolamento. Le autorità sanitarie si stanno impegnando con controlli ed esami nella zona, per cercare di trovare l’inizio del focolaio, ma la situazione non è di facile lettura. Per sicurezza, il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni, compreso il concerto di Sal Da Vinci.

“Attualmente a Mercogliano non c’è un focolaio”, ha fatto sapere il primo cittadino, “ma a tutela della mia comunità ho ritenuto opportuno avviare una rapida attività di somministrazione di tamponi ai contatti di coloro che sono risultati positivi nei giorni scorsi”.