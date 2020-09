Barbara D’Urso, tutti i suoi ‘vecchi’ amori: con chi è stata fidanzata

Barbara D’Urso è una delle conduttrici italiane più apprezzate e seguite dal pubblico grazie alla sua bellezza e al suo carattere sempre allegro e vitale: conoscete tutti suoi vecchi amori? Scopriamoli insieme.

Barbara D’Urso, all’anagrafe Maria Carmela, è una conduttrice e attrice italiana. Nata a Napoli nel 1957, ha debuttato in televisione su Telemilano 58 che sarebbe poi diventato Canale 5. Bella e talentuosa, per un periodo è stata iscritta all’Albo dei giornalisti e ha lavorato per alcuni settimanali. La sua dote per la scrittura ha portato anche alla pubblicazione di diversi libri editi da Mondadori e da Rai Eri. Barbara D’Urso ha perso la mamma da piccola e ha diversi fratelli e sorelle, alcuni nati dal secondo matrimonio del padre. A soli diciannove anni parte per Milano con l’intenzione di seguire una carriera nella moda e così inizia la sua avventura nel mondo dello spettacolo. Non solo conduttrice, infatti, Barbara D’Urso ha recitato in diverse fiction e film per la tv, come La dottoressa Giò tornato in onda anche di recente. Dal 2003 è alla guida del Grande Fratello per poi debuttare nella fascia mattutina con Mattino Cinque. Il grande successo porta al raddoppio dello show e nasce così Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso diventa la regina delle conduttrici e durante il suo programma riesce sempre a sorprendere il pubblico grazie ai temi di attualità e agli ospiti sorprendenti. Nella sua vita non c’è spazio solo per il lavoro, ovviamente: Barbara D’Urso è stata fidanzata diverse volte, scopriamo tutti i suoi vecchi amori.

Barbara d’Urso, tutti i suoi vecchi amori

La prima storia d’amore di Barbara D’Urso giunta alla notorietà è stata quella con Memo Remigi, famoso cantautore italiano. La showgirl, che all’epoca aveva solo diciotto anni anni mentre l’uomo diciannove in più, ha dichiarato al settimanale Oggi che Remigi è stato per lei un padre, più che un compagno. Negli anni ottanta giunse la notizia clamorosa delle sue liaison con Michael Bosé e il grande Vasco Rossi. Barbara D’Urso ha dichiarato a Pomeriggio cinque che la storia con Vasco fu un amore travolgente e si vocifera che abbia composto per lei il brano Brava, anche se il cantante non ha mai confermato. Nel 1982 arriva il produttore Mauro Berardi, quello che lei definisce l’uomo più importante della vita. La coppia ha due figli e Barbara D’Urso ha sofferto moltissimo per la separazione. Passano infatti dieci anni prima che riesca a voltare pagina e si fidi ancora dell’amore. Nel 2002, infatti, sposa Michele Carfora da cui però si separa quattro anni dopo a causa di un tradimento dell’uomo. Da quel momento in poi non ci sono più state certezze per quanto riguarda la vita privata di Barbara D’Urso, nessun uomo presentato ufficialmente come suo compagno di vita. Diversi rumor l’avrebbero vista coinvolta con Stefano Bettarini, Fabio Galanti e anche con il personal trainer Marco Rustichelli, ma nulla è mai stato confermato.

Barbara D’Urso ha scelto di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori e ovviamente bisogna rispettare la sua decisione.