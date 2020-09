Arrivato il nuovo bollettino riguardo le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, risultato positivo al Coronavirus e ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano: “Evoluzione dell’infezione favorevole”.

Continua la degenza per Silvio Berlusconi, risultato positivo al Coronavirus insieme ai figli e ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano. Inizialmente, il leader di Forza Italia si era limitato ad una quarantena presso la sua abitazione di Arcore, ma una polmonite bilaterale sorta come complicazione lo ha costretto al ricovero ospedaliero. Seguito fin da subito dal suo medico personale, il professor Alberto Zangrillo responsabile dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare, Silvio Berlusconi sembra stare meglio. Il bollettino medico di oggi rivela una “Evoluzione favorevole dell’infenzione” e aggiunge che tutti i parametri monitorati hanno dato risultati confortanti, che tranquillizzano riguardo la sua condizione. Ricordiamo che Silvio Berlusconi è risultato positivo al Coronavirus il 2 Settembre, quando ha effettuato il tampone.

Coronavirus, Silvio Berlusconi: il bollettino

Silvio Berlusconi avrebbe dichiarato durante una riunione con i politici di Forza Italia che il Coronavirus è una malattia terribile, terrificante, l’esperienza peggiore della sua vita. Il leader avrebbe poi esortato i suoi deputati a continuare a lottare duramente per i valori in cui credono. Nonostante i miglioramenti, infatti, sarà difficile che Silvio Berlusconi potrà essere dimesso a breve e tornare al suo lavoro a tutti gli effetti. Il professor Massimo Clementi, direttore del laboratorio del San Raffaele, ha spiegato che bisogna attendere gli esiti di un nuovo tampone per vedere se la carica del virus è diminuita. Il medico ha aggiunto che il farmaco utilizzato per curare Silvio Berlusconi è Remdesivir, l’unico medicinale che, fin’ora, sembra avere effetto contro il Coronavirus, creato in realtà per combattere l’Ebola. Mentre il Leader di Forza Italia continua la degenza, i figli, Marina, Barbara e Luigi, anche loro positivi, hanno potuto limitarsi alla quarantena presso le loro residenze.

Come il resto dell’Italia ci uniamo agli auguri di pronta guarigione per Silvio Berlusconi.