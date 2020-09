Il famoso attore e la sua compagna stanno vivendo un momento davvero magico: è nato il loro quinto figlio, si tratta di una vera e propria gioia immensa.

È, senza alcun dubbio, un momento davvero magico per il famosissimo attore e la sua dolcissima moglie. Dopo aver messo al mondo ben quattro bambini, la nota ed apprezzata coppia non può fare a meno di condividere un’altra splendida notizia: l’arrivo di un quinto figlio. In realtà, diverso tempo fa, vi avevamo dato la notizia che la donna, sul suo canale social ufficiale, era solita condividere scatti con il suo bel pancione. Soltanto pochissime ore fa, invece, siamo venuti a sapere della lieta novella: il quinto bebè è finalmente nato. Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente immaginare. E che, quindi, la coppia non ha potuto fare a meno di annunciarla ai loro sostenitori. Tra l’altro, sappiamo benissimo che, diversi mesi fa, i due divi della televisione hanno vissuto un momento non molto facile a causa del dramma dell’aborto. Per questo motivo, la notizia della quinta gravidanza e la nascita del bebè ha letteralmente reso felici tutti. Ma di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Splendida notizia per il famoso attore: è nato il suo quinto figlio

Sembrerebbe proprio che questi giorni siano stati davvero importanti. Non soltanto per Ludovica Caramis e Mattia Destro, che, pochissimi giorni fa, sono diventanti genitori del piccolo Leone, ma anche per un’altra famosissima ed apprezzatissima coppia. A chi facciamo riferimento? Semplice: ad Alec Baldwin e a sua moglie Hilaria. Anche loro, così come la coppia citata poco fa, hanno accolto nella loro famiglia un quinto figlio. Ebbene si. Avete letto proprio bene: il quinto bebè. Insomma, da come si può chiaramente immaginare una famiglia molto numerosa per il famoso attore. A dare la lieta novella, è stato il diretto interessato. Che, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, non ha potuto fare a meno di condividere con tutti i suoi sostenitori questo splendido annuncio a sorpresa. Com’è giusto che sia, la notizia ha reso felici tutti i loro followers. Anche perché, come dicevamo precedentemente, diversi mesi fa, la coppia ha vissuto il dramma dell’aborto. Quindi, l’arrivo di un altro bebè, senza alcun dubbio, li ha resi davvero pazzi di gioia.

È proprio con questo tenero scatto ( POTETE VEDERLO QUI ) che Alec Baldwin e sua moglie Hilaria hanno annunciato l’arrivo di un nuovo fagottino all’interno della loro famiglia. È un maschietto, da come si può chiaramente vedere dall’ultima immagine riproposta dall’attore sul suo account social ufficiale, e si chiama Eduardo Pau Lucas. Congratulazioni e benvenuto al mondo!