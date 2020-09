Diversi anni fa, il conduttore di Tu si que Vales ha vissuto un vero e proprio dramma: a raccontare ogni cosa è stato il diretto interessato, il racconto choc.

Finalmente ci siamo: proprio questa sera, Sabato 12 Settembre, inizierà una nuova ed imperdibile edizione di ‘Tu si que Vales’. Capitanata dalla giuria speciale formata da Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Maria De Filippi, Rudy Zerbi ed, infine, Sabrina Ferilli nel ruolo di portavoce della giuria popolare, lo show del Sabato si appresta a regalarci delle ore letteralmente spensierate e, soprattutto, all’insegna del divertimento. Ovviamente, come da diversi anni a questa parte, al suo timone ci saranno sempre loro: la bellissima Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni. Ecco. A proposito di quest’ultimo, sapete che, alcuni anni fa, il simpaticissimo rugbista ha vissuto un vero e proprio dramma? Si, avete letto proprio bene: un periodo davvero difficile, quindi. A raccontarlo è stato il diretto interessato. Che, in una sua intervista a ‘Verissimo’ risalente al 2019, non ha potuto fare a meno di svelare ogni cosa. E, soprattutto, a lasciarsi andare ad un racconto choc. Ecco le parole del conduttore televisivo.

Immenso dramma per il conduttore di ‘Tu si que Vales’: cos’è successo

Siamo sempre soliti a vedere Martìn Castrogiovanni con il sorriso stampato sulle labbra e con una voglia immensa di fare divertire e di divertirsi, eppure, in pochissimi sanno, che, diversi anni fa, il conduttore di ‘Tu si que Vales’ ha vissuto un vero e proprio dramma. A raccontare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato il diretto interessato. Che, in una sua intervista a ‘Verissimo’ risalente nel 2019, si è lasciato andare ad un vero e proprio racconto choc. A Silvia Toffanin,infatti, il giovane rugbista ha raccontato di quando, nel lontano 2015, gli è stato diagnosticato un tumore, un neurorima del plesso lombare, che, inizialmente, gli era stato detto di essere maligno. Insomma, una vera e propria scoperta sconvolgente, bisogna ammetterlo. Anche perché, come rivelato dal diretto interessato, in un primo momento, i dottori gli avevano dato soltanto sei mesi di vita. Quindi, da come si può chiaramente immagine, un momento davvero drammatico per il simpatico argentino. Tuttavia, tutto sembra essere andato bene. Ciò che sembrava essere un tumore maligno, invece, non lo era affatto. E che, addirittura, la malattia non aveva preso tutto il nervo.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, il momento vissuto da Martin Castrogiovanni è stato davvero drammatico. Tuttavia, gli è servito tantissimo. Come rivelato a Silvia Toffanin, infatti, attualmente, il rugbista argentino è solito vedere sempre il bicchiere mezzo pieno.

