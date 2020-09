Nel corso della prima puntata di Verissimo, Elisabetta Gregoraci non ha potuto fare a meno di parlare del grave lutto che l’ha addolorata.

A pochi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si è completamente raccontata e svelata a Silvia Toffanin. Proprio per la prima puntata di ‘Verissimo’, infatti, la bellissima e famosissima conduttrice ha voluto raccontare un po di sé a tutto il pubblico italiano. A partire, quindi, dal suo matrimonio con Flavio Briatore e, purtroppo, la loro separazione giunta tre anni fa. Fino al suo splendido rapporto con la sua famiglia. Ma non solo. Dopo aver visionato uno splendido video, la Gregoraci ha anche voluto parlare di un grave lutto che l’ha addolorata. E che, ancora adesso, le provoca una sofferenza immensa. Ci riferiamo alla morte di sua mamma Melina. Come già vi abbiamo raccontato in un nostro recente articolo, la bella Elisabetta, nel corso di una sua recentissima intervista a ‘Vieni da Me’, ha dichiarato di aver sofferto terribilmente per questa mancanza. E, soprattutto, per una bugia detta a fin di bene. A Silvia Toffanin, invece, ha raccontato nel minimo dettaglio l’immensa importanza che la sua mamma aveva nella sua vita. E che, nonostante siano passati anni dalla sua morte, ha ancora adesso. Ecco le sue parole da brividi.

Elisabetta Gregoraci, il grave lutto che l’ha addolorata: racconto da brividi

Perdere un genitore, si sa, è un’esperienza davvero traumatico e bruttissima. E lo sa bene Elisabetta Gregoraci. Che, nel corso della prima puntata di ‘Verissimo’, non ha potuto fare a meno di parlare del grave lutto che l’ha colpita alcuni fa. E che, ancora adesso, l’addolora fortemente. Ad una Silvia Toffanin visibilmente emozionante e con occhi bagnati dalle lacrime, la conduttrice calabrese ha, infatti, raccontato dello splendido rapporto che lei aveva con sua madre. E di quanto, dopo la sua mancanza, nulla abbia avuto più senso. ‘La vita va avanti’, esordisce Elisabetta appena ultimato il video di ‘presentazione’, sottolineando, però, di quanto, in realtà, certi accadimenti non possono affatto essere superati. Il dolore, com’è giusto che sia, c’è e ci sarà sempre. E a ricordarlo, tra l’altro, è un tatuaggio. Che, appena deceduta la sua mamma, ha deciso di fare. ‘Nulla avrà più senso senza di te’, dice la Gregoraci.

Un dolore davvero immenso, da come si può chiaramente comprendere. Tuttavia, Elisabetta Gregoraci è convinta che sua mamma sia sempre accanto a lei. Proprio alla Toffanin, infatti, la conduttrice calabrese ha rivelato di parlare spesso e volentieri con lei.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui