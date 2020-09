In questa foto condivisa sul suo canale social ufficiale, la famosa conduttrice aveva soltanto 14 anni, ma l’avete riconosciuta? È proprio lei!

Sul suo canale social ufficiale, questa famosissima conduttrice non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa che riguarda la sua vita, sia quella privata che quella professionale, con i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto spesso e volentieri, come raccontato in diversi nostri articoli. E lo ha ribadito anche qualche ora fa. Quando, per promuovere una clamorosa novità lavorativa, la colonna portante di numerosi programmi televisivi di successo ha voluto condividere una foto di sé di quando aveva soltanto 14 anni. Certo, così come tanti altri personaggi della televisione, anche lei è solita rendere noti scatti del passato. Ma questo di pochissime ore fa, vi assicuriamo, è davvero inedito. Guardatela attentamente, però! Siete riusciti a riconoscerla? No? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Nella foto ha soltanto 14 anni, adesso è un’affermata conduttrice: chi è?

È un periodo davvero splendente per questa famosissima conduttrice televisiva, c’è da ammetterlo. Non soltanto perché, da circa una settimana, è al timone di un importante programma televisivo dedicato alla pasticceria, ma anche perché, nei prossimi giorni, sarà super impegnata con un nuovo show dedicato alla cucina e con l’uscita del suo nuovo libro. Ecc. È proprio in merito al suo nuovo libro di ricette che l’apprezzatissimo volto della televisione non ha potuto fare a meno di fare un vero e proprio viaggio nel passato. E, per renderlo noto a tutti i suoi sostenitori, ha voluto condividere uno scatto di sé di quando aveva soltanto 14 anni. Ecco. La domanda adesso che noi vi facciamo è: l’avete riconosciuta? Senza alcun dubbio, si! Anche perché, parliamoci chiaro, non è affatto cambiata nel corso degli anni. Splendida era e splendida è rimasta. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Proprio di lei.

Ebbene si. La splendida ragazzina, di appena 14 anni, ritratta in questa foto condivisa sul suo canale social ufficiale è proprio Benedetta Parodi. Voi l’avreste mai detto?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui