Uomini e Donne, continua la guerra social tra Enzo Capo e Pamela Barretta: pochissime ore fa, è spuntato fuori un retroscena davvero inaspettato.

La messa in onda di Uomini e Donne è iniziato soltanto da una settimana, eppure è già accaduto praticamente di tutto. Non ci riferiamo, badate bene, soltanto alla fine della frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, ma anche a tutto ciò che è accaduto nelle altre puntate. In primis, lo scontro tra Enzo Capo e Pamela Barretta. Sappiamo benissimo che, da quando si sono lasciati, i due continuano a lanciarsi frecciatine e durissime accuse sui rispettivi canali social. L’ultimo scontro, infatti, è arrivato pochissime ore fa. Quando, subito dopo la puntata andata in onda ieri, Venerdì 11 Settembre, la bellissima pugliese è ritornata sul suo canale Instagram, svelando un inedito retroscena del tutto inaspettato.

Uomini e Donne, Pamela svela un retroscena inaspettato su Enzo: cosa sta accadendo

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, Venerdì 11 Settembre, abbiamo assistito ad un vero e proprio colpo di scena: Enzo Capo, dopo la fine della sua storia d’amore con Pamela Barretta, ha chiesto il numero di Valentina Autiero. Una scelta del tutto inaspettata, c’è da ammetterselo. E che, come ricorderete, ha lasciato letteralmente sbigottiti tutti i presenti in studio. Non soltanto, quindi, la dama romana, che, tra l’altro, ha svelato di aver rifiutato la richiesta, ma anche tutti gli altri. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Perché, ancora prima che lo stesso campano dicesse di aver lasciato il suo numero alla Autiero, la Barretta, prima di abbandonare lo studio nel corso della prima puntata, aveva rivelato la ‘prossima mossa’ del suo ex compagno. Ecco, ma perché? O, per meglio dire, come faceva a prevedere questa scelta? A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, proprio pochissime ore fa, ha svelato un retroscena del tutto inaspettato.

Nel rispondere ad una domanda di una sua followers su come faceva a sapere che Enzo avrebbe lasciato il numero a Valentina, Pamela ha risposto: ‘È molto chiaro: perché conoscevo i suoi piani. E nei suoi piani c’era Valentina per avere visibilità, per stare al centro studi’.

