Lapo Elkann, terribile dramma: l’episodio che gli ha cambiato la vita

Nella prima puntata di Verissimo uno degli ospiti d’eccezione è stato Lapo Elkann che ha raccontato un terribile dramma che ha dovuto affrontare, un episodio che gli ha cambiato la vita.

Ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, Lapo Elkann, imprenditore e italiano nipote di Gianni Agnelli, ha raccontato il suo difficile passato. Tra i momenti più toccanti dell’intervista, spicca il terribile dramma che l’uomo ha dovuto affrontare, un episodio che gli ha cambiato la vita. Scopriamo di più. Lapo Elkann ha spiegato di aver avuto un’infanzia complicata che lo ha condotto verso l’autodistruzione. Per fortuna, l’imprenditore è riuscito ad accettare le proprie fragilità e trovare la forza e il coraggio di rialzarsi e andare avanti. Ai microfoni di Silvia Toffanin si è descritto come “dotato di una grande forza di volontà e ipersensibile” i due aspetti fondamentali del suo carattere che lo hanno aiutato a superare i momenti più bui. Lapo Elkann ha dichiarato che il tempo e l’esperienza gli hanno insegnato che la cosa più importante è accettare se stessi, conoscersi e saper chiedere aiuto. Qualcosa che, invece, il suo migliore amico non è riuscito a fare.

Lapo Elkann, il terribile dramma: “Il mio migliore amico si è suicidato”

Lapo Elkann ha parlato con grande sincerità ai microfoni di Verissimo, raccontando il difficile passato e i momenti bui che ha dovuto affrontare. Un episodio che gli ha cambiato la vita è stato il suicidio del suo migliore amico. L’imprenditore l’ha descritto come una persona fantastica ma molto fragile, che non è riuscita a combattere e vincere i propri demoni. “Era la persona a cui ho voluto più bene nella mia vita”, ha dichiarato, aggiungendo che l’amico resterà sempre nel suo cuore. I momenti difficili che Lapo Elkann ha affrontato lo hanno spinto a desiderare di fare del bene e aiutare gli altri. L’imprenditore ha confessato i suoi sogni di bambino, fare il pilota e cambiare il mondo e si sta impegnando affinché quest’ultimo possa diventare realtà. Il Coronavirus ha segnato profondamente la popolazione, ha aggiunto, ma in troppi sono convinti che il virus non esista e la cosa lo preoccupa molto. Lapo Elkann ha rivolto un appello agli italiani, chiedendo di imparare a lavorare insieme invece di farci la guerra.

Le parole di Lapo Elkann sono state piene di commozione e di grande profondità e siamo certi che il pubblico italiano ha apprezzato la sua sincerità e la sua forza d’animo.