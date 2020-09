Nilufar Addati, il costume non copre tutto: spunta un ‘dettaglio’ particolare, ecco lo scatto pubblicato su Instagram dall’ex tronista, fan in delirio e pioggia di commenti per lei.

Nilufar Addati è una delle troniste più ‘chiacchierate’ della storia di Uomini e Donne, ma anche una delle più amate dal pubblico. La sua storia con Giordano Mazzocchi ha fatto appassionare milioni di persone, sia negli studi del dating show di Canale 5, sia successivamente, quando la coppia ha partecipato a Temptation Island. Anche dopo la rottura con il suo ex corteggiatore, la carriera di Nilufar è stata in continua ascesa, soprattutto sui social. Oggi l’ex tronista conta oltre 1 milione di followers sul suo profilo Instagram, ed è davvero amata dal pubblico, che lei tiene costantemente aggiornato su tutto ciò che la riguarda. In queste settimane, ad esempio, ha condiviso con i suoi fan le sue sensazioni e le sue preoccupazioni dopo aver contratto il Covid-19 e continua a tenerli sempre aggiornati sulle sue condizioni di salute. Non solo però, perchè Nilufar pubblica spesso anche scatti mozzafiato, nei quali mette in mostra il suo fisico da urlo. Proprio come l’ultimo che ha postato, in cui indossa un costume che non la copre del tutto, facendo spuntare un ‘dettaglio’ particolare: ecco di cosa si tratta.

Nilufar Addati, il costume non la copre del tutto: spunta un ‘dettaglio’ particolare, ecco di cosa si tratta

Nilufar Addati è sempre super presente e attiva sui social e pubblica spesso immagini mozzafiato, nelle quali mette in evidenza il suo fisico da urlo e tutta la sua bellezza. Poco fa, ad esempio, ha postato una nuova foto, in cui è in costume e si appresta a entrare in piscina. Nonostante sia un pezzo intero, il costume dell’ex tronista è particolarmente scollato e riesce a stento a coprire le sue forme esplosive. Proprio grazie alla super scollatura del costume di Nilufar, è stato possibile notare un ‘dettaglio’ davvero particolare, che forse non tutti conoscevano. Stiamo parlando del tatuaggio che la Addati ha sul fianco, a lato del petto. Si tratta di una scritta che spunta proprio dalla scollatura laterale del costume.

“Give me back my colors”, ha scritto nella didascalia l’ex tronista, il cui scatto è in bianco e nero e ha ottenuto in pochissimo tempo migliaia di like e tantissimi commenti, soprattutto complimenti da parte dei fan di Nilufar, impazziti davanti alla sua bellezza.