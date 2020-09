Romina Power, il toccante messaggio commuove: parole da brividi

Romina Power è una donna dalla grande sensibilità, come ha dimostrato in moltissime occasioni e oggi, in particolare, ha condiviso con i suoi fan un messaggio molto toccante dedicato ad una persona speciale.

Romina Power, cantante, attrice e personaggio televisivo italiano, è nata a Los Angeles ma si è trasferita da piccolissima nel nostro paese. Figlia del grande Tyrone Power e moglie del celebre Al Bano, è una donna dalla grande sensibilità, dall’immenso talento e la sconfinata cultura. Amatissima dai fan che la seguono in oltre duecentomila sul suo profilo Instagram, di recente si è trovata ad affrontare un momento davvero difficile della sua vita. Purtroppo, infatti, è venuta a mancare l’amatissima sorella della cantante, Taryn. Il legame tra Romina Power e la sorella era fortissimo, si consideravano l’una il pilastro dell’altra ed erano sempre pronte a sostenersi in qualsiasi momento o circostanza. Sfortunatamente, Taryn si è ammalata di leucemia, una malattia terribile che non le ha lasciato scampo. Il 27 Giugno, circondata dalle persone che l’amavano profondamente e che lei amava, è venuta a mancare. Un lutto tremendo che ha segnato Romina Power, che è però consapevole che la sorella resterò sempre al suo fianco, poiché l’amore che provavano l’una per l’altra non può essere cancellato nemmeno dalla morte. Di recente, la cantante ha ricordato la sorella con un toccante messaggio che ha commosso il web: ecco le parole da brividi.

Romina Power, il toccante messaggio per la sorella Taryn

Nel giorno in cui la sorella Taryn avrebbe festeggiato il compleanno, Romina Power ha voluto ricordarla ancora una volta con grande tenerezza e dolcezza. Ad una foto su Instagram che le ritrae insieme da bambine, la cantante ha allegato le parole: “Taryn, oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Questo giorno sarà sempre speciale per me!”. Le due bimbe nello scatto, vestite di bianco e strette l’una all’altra, sono lo specchio dell’affetto sincero ed eterno che hanno sempre provato. La dedica di Romina Power è stata fonte di grande commozione e i suoi fan hanno voluto sostenerla e mostrarle il loro calore in una data tanto speciale. L’eleganza e la dignità di Romina Power sono state di nuovo protagoniste di questo gesto così profondo e sentito.

Uno scatto che porta con sé grande emozione, oltre che la delicatezza di una donna come Romina Power, dall’infinita sensibilità e l’immensa forza d’animo.