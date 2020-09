Temptation Island, tra di loro è proprio finita, eppure soltanto adesso spuntano fuori i motivi della loro rottura: di chi stiamo parlando e cos’è successo.

In attesa della nuova edizione di Temptation Island con al timone, per il secondo anno consecutivo, Alessia Marcuzzi, ci sono alcuni protagonisti delle recenti stagioni che fanno ancora tanto parlare di loro. È il caso, ad esempio, di questa ex coppia. Che, dopo essersi conosciuta all’interno del villaggio dell’Is Morus Relais, si è innamorata follemente una volta spenti i riflettori. Lui, infatti, aveva partecipato al programma insieme alla sua giovanissima fidanzata. Lei, invece, era una delle dodici tentatrici. Terminato il docu-reality e, soprattutto, dopo essere ritornato single, tra i due si è instaurato un ottimo rapporto di amicizia. Che, molto presto, si è tramutato in vero e proprio amore. Erano felici, innamorati e spensierati, c’è da ammetterlo. Eppure, come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, è giunta la loro rottura. Ecco, ma perché? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato il diretto interessato. Che, in una sua recente intervista per il programma radiofonico di Giada De Miceli, ha raccontato i veri motivi della loro rottura.

Temptation Island, la rottura è ufficiale: svelati i motivi

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui: Massimo Colantoni. Il giovanissimo romano, come sapete, ha preso parte all’edizione dell’anno scorso di Temptation Island con la sua fidanzata Ilaria. E, dopo un falò finale più che infuocato, ne è uscito completamente da solo. Eppure, nel villaggio dei fidanzati, Massimo ha avuto l’opportunità di conoscere Sonia Onelli (che, nel frattempo, era la single ‘preferita’ di Arcangelo Bianco). E di innamorarsene perdutamente una volta usciti dal programma. Per circa un anno, infatti, i due sono stati a tutti gli effetti una coppia. Eppure, alcuni mesi fa, è arrivata la notizia della loro rottura. Con un post social, sia la ballerina romana che il buon Colantoni hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Ma cos’è successo esattamente? Fino a questo momento, c’è da dirlo, la verità non è affatto uscita fuori. Fino a qualche ora fa, però. Quando Massimo, ospite della trasmissione radiofonica di Giada De Miceli, ha raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio. Ecco, siete curiosi di sapere cos’è realmente successo tra di loro? Ecco tutti i dettagli.

Stando a quanto si apprende dalle parole di Massimo, in diretta radiofonica da Giada De Miceli, sembrerebbe che a decretare la fine della sua storia d’amore con Sonia Onelli siano state le diverse prospettive del futuro. A quanto pare, infatti, il romano era pronto a creare una famiglia con lei. A differenza, invece, della giovanissima. Che, a quanto pare, non volevo affatto questo.

