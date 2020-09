Alcune ore fa, Elisabetta Canalis ha condiviso la foto dello splendido regalo che Tiziano Ferro e suo marito Victor le hanno fatto.

È letteralmente pazza di gioia, Elisabetta Canalis. Proprio pochissime ore fa, attraverso un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, l’ex velina di Striscia la Notizia ha voluto condividere la foto dello splendido regalo che, poco prima, aveva ricevuto a casa sua. E che le è stato spedito da Tiziano Ferro e suo marito Victor. Sappiamo benissimo che, sul suo profilo Instagram, la Canalis è sempre molto attiva. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere con i suoi numerosi ed accaniti sostenitori tutto ciò che le capita durante le giornate. Non soltanto, quindi, impressionanti scatti fotografici che, come raccontato in diversi nostri articoli, evidenziano ancora di più la sua immensa bellezza, ma anche episodi che riguardano la sua vita quotidiana. Proprio per questo motivo che, dato questo splendido gesto del suo amico, non ha potuto fare a meno di renderlo noto a tutti i suoi sostenitori.

Elisabetta Canalis, il regalo di Tiziano Ferro e suo marito: è pazza di gioia

Pochissimi giorni fa, Elisabetta Canalis ha compiuto gli anni. E, molto probabilmente, sarà proprio per questo motivo che Tiziano Ferro, suo fedele amico, e suo marito Victor hanno voluto farle un regalo davvero splendido. A rendere nota l’immagine del dolce pensiero recapitatole è stata la diretta interessata. Che, così come è solita fare, pochissime ore fa, ha condiviso un breve video che mostra il dono giunto fino a destinazione. Da come si può vedere chiaramente dalle immagini riproposte in questo breve filmato, la coppia ha deciso di regalare all’ex velina una composizione di fiori bianchissimi. Un regalo super apprezzato, dato anche il bigliettino che accompagna il mazzo di fiori, e che l’ex velina prontamente ha voluto mostrare.

‘Grazie, questo regalo vale come 100’, scrive Elisabetta Canalis a corredo di questo breve filmato che riprende alla grande il regalo ricevuto. Dite la verità: chi è non vorrebbe ricevere un regalo del genere?

