Live-Non è la D’Urso, Fabrizio Corona: ‘Gli arresti domiciliari sono drammatici’, Gianluigi Nuzzi non ci sta

Dopo un’ampia parentesi dedicata a Lucia Azzolina, in previsione dell’inizio della scuola, e il dramma di Gina Lollobrigida, Barbara D’Urso ha aperto il collegamento con Fabrizio Corona Direttamente dalla sua abitazione milanese, l’ex re dei paparazzi ha avuto la possibilità di raccontarsi, affrontando cinque personaggi televisivi di spicco. Ecco. È proprio in quest’occasione che l’ex marito di Nina Moric non soltanto ha voluto lanciare un chiaro messaggio alla sua ex Silvia Provvedi, che, dal canto suo, sta vivendo un periodo molto difficile e drammatico, ma ha anche raccontato dettagliatamente come sono i suoi arresti domiciliari. ‘Sono drammatici’, ha detto Fabrizio Corona in merito a questo argomento. Spiegando, tra l’altro, di aver perso la libertà dal 2012. Di essere molto stanco e, soprattutto, di non farcela proprio più. Insomma, delle parole che, diciamoci la verità, descrivono alla perfezione l’attuale stato dell’ex re dei paparazzi. Ma che, purtroppo, non sono affatto piaciute a Gianlugi Nuzzi. Ecco cos’è successo tra i due durante la prima puntata di Live-Non è la D’Urso.

Fabrizio Corona a Live: ‘Gli arresti domiciliari sono drammatici’, Gianluigi Nuzzi sbotta

‘Gli arresti domiciliari sono drammatici perché non hai nemmeno l’ora di aria. Io non ho l’ora per uscire. Sono chiuso in una casa da due mesi’, sono proprio queste le parole che Fabrizio Corona, nel corso della prima puntata di Live-Non è la D’Urso, ha utilizzato per descrivere dettagliatamente com’è questo periodo. Parole che, da come si può chiaramente comprendere, descrivono alla perfezione la sua condizione, ma che, come dicevamo precedentemente, non sono affatto piaciute a Gianluigi Nuzzi, uno dei cinque ospiti presenti in studio pronti ad ‘interrogare’ l’ex re dei paparazzi.

‘Dai Fabrizio, per favore. Hai le bottiglie di champagne. C’è gente che nelle carceri sta in due metri quadrati e tu dici che non hai nemmeno l’ora di aria. Fai le feste, ci sono anche i vicini che si lamentano’, ha controbattuto Gianluigi Nuzzi alle parole di Fabrizio Corona.

