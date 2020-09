View this post on Instagram

Un anno fa eravamo esattamente qui a sognare una nuova casa per la nostra famiglia. Avevamo saputo da pochissimo dell’arrivo di Azzurra e da quel momento abbiamo subito iniziato a capire la necessità di trovare uno spazio più ampio dove vivere con i nostri piccoli. Oggi sono felicissima di poter dire che questo sogno è diventato realtà: abbiamo acquistato una nuova casa! Per questo progetto ci siamo affidati ad @abitareinspa Abbiamo scelto di farci aiutare da loro perché sposiamo a pieno la filosofia e il concept che sta dietro l’azienda. I professionisti di Abitare IN aiutano a plasmare ambienti a misura dei bisogni di ciascuno e importantissimo: si impegnano a realizzare progetti che riducono gli sprechi e con un impatto ambientale prossimo allo zero. Sarà un percorso lungo perché la casa sarà pronta tra qualche anno, ma davvero non vediamo l’ora di portarvi con noi passo a passo in questo progetto così speciale per noi! #AbitareIn #MadeinMilano #VallinisHome