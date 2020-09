Daydreamer da questa domenica non andrà più in onda: ecco cosa cambia

Daydreamer, la soap con protagonista il bellissimo Can Yaman da questa domenica non andrà più in onda, cosa è cambiato nella programmazione Mediaset?

Cambiamenti in arrivo per la soap televisiva turca Daydreamer. La Mediaset ha nuovamente apportato modifiche alla programmazione dei prossimo giorni. Cosa sarà cambiato per la soap questa volta? A partire dalla prossima domenica, cioè quella del 20 settembre 2020 Daydreamer non sarà più trasmessa nell’orario pomeridiano. A dispetto della domenica, resta invece invariata per il momento la programmazione di sabato 19 settembre, la soap infatti andrà in onda regolarmente su Canale 5 alle ore 14:10, care fan rivedrete anche questo fine settimana il bellissimo Can Yaman. Consultando invece la programmazione della settimana entrante, la serie non sembra comparire nel palinsesto Mediaset per il prossimo sabato e la prossima domenica. Come informa Bubino Blog, la Mediaset starebbe andando per tentativi cercando di capire quale fascia oraria sia la migliore per poterci accomodare in poltrona e goderci la nostra serie tv preferita del momento! Scopriamo quindi cosa cambia per l’amata serie turca.

Daydreamer non va più in onda la domenica: ecco cosa cambia

Stando a quella che sarebbe la preferenza dei telespettatori italiani, la serie potrebbe andare in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:20, andando a prendere quindi il posto della soap spagnola Il Segreto che a quanto pare sta perdendo molto ed in fatto i ascolti non è più come prima. Il pubblico preferisce altro, e per altro parliamo proprio di Daydreamer ed i bellissimi protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. L’attore Can Yaman al momento è impegnato in una nuova serie televisiva. Quel che sappiamo però è che al momento non abbiamo reale certezza di quando andrà in onda la soap turca dato che anche la programmazione del Lunedì sera è saltata. Farà eccezione questa settimana la puntata programmata per andare in onda sabato 19 Settembre.

Sicuramente scopriremo di più nei giorni a seguire. Ciò che invece dovrebbe essere certo dato il successo e se la produzione Mediaset ne dovesse dare il consenso è che la serie che ha avuto inizio in Italia nel giugno 2020 dovrebbe andare in onda fino a concludersi nei primi mesi del nuovo anno. Cari lettori e fan della serie consultate la programmazione Mediaset per restare aggiornati.

