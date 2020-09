Al Bano fa una confessione inaspettata: il cantautore di Cellino San Marco pensa di non farcela con 1470 euro al mese. Ecco le sue parole.

E’ uno dei cantanti e personaggi televisivi più amati e chiacchierati in Italia: Al Bano, la sua musica e la sua vita privata sono al centro del gossip italiano da anni. C’è un argomento però piuttosto seguito e chiacchierato e riguarda le ‘tasche’ del cantautore di Cellino San Marco. Era giugno quando Al Bano ha lanciato un appello ‘disperato’: è stato anche lui, come tanti altri artisti, colpito dal punto di vista economico dall’emergenza Coronavirus. In un’intervista all’Agi prima dell’estate dichiarava: “Ho calcolato che i miei risparmi mi faranno stare tranquillo per due anni. Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione non me la passerei tanto bene. Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese”. Questa affermazione ha scatenato qualche polemica tra il pubblico del cantante: ai microfoni di Rai Radio 2 Al Bano Carrisi ha affrontato proprio questa tematica. Ecco le sue parole.

Al Bano, la confessione spiazza tutti: parole inaspettate

Ai microfoni di Rai Radio 2 Al Bano ha parlato della polemica nata dopo la sua frase riguardante i ‘1470 euro al mese per vivere‘. Il cantautore di Cellino San Marco ha dichiarato di aver solo risposto ad una domanda: “Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’, la risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici. Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione. Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno“.

In questi mesi Al Bano ha messo giù alcuni progetti tra cui un programma tv in Spagna ed uno in Italia: il cantante ha raccontato che per ora la musica è a riposo. “Niente mi ispira, se non una grande tristezza. E cantare tristezza non va bene. Sto vivendo un momento di pausa“.