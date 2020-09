Cos’è esattamente successo a Flavia Vento dopo l’abbandono della casa del GF VIP? Si tratta di un vero e proprio colpo di scena, tutti i dettagli.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poco più di quarantotto ore, eppure non ci ha fatto mancare praticamente nulla. Non soltanto, com’è giusto che sia, ogni concorrente ha iniziato a raccontarsi e a lasciarsi andare a delle vere e proprie confessioni drammatiche, ma sono accaduti dei colpi di scena. In primis, ci riferiamo all’abbandono momentaneo di Tommaso Zorzi per accertamenti di salute. Ed, in seguito, a quello definitivo di Flavia Vento. Appena entrata nella casa di Cinecittà, la soubrette ha avvertito la profonda mancanza dei suoi cani. Tanto da decidere, poco più di 24 ore dall’inizio del programma, di abbandonare definitivamente il reality per andare a casa di loro. Ecco, ma cos’è esattamente successo? La simpaticissima, dopo aver salutato i suoi amici e compagni di viaggio, è ritornata a casa ad abbracciare i suoi adorati cagnolini? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! A dare questa notizia è stato Amedeo Venza. Che, pochissime ore fa, ha raccontato di aver avuto una telefonata con Flavia. E di sapere per certo che la soubrette non è ancora tornata a casa dopo il suo abbandono. Ecco tutti i dettagli.

Cos’è successo a Flavia Vento dopo l’abbandono dal GF VIP?

Flavia Vento, come raccontato in un nostro articolo, è stata la prima concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip a crollare emotivamente. A distanza di meno ventiquattro ore dall’inizio del reality, la soubrette ha raccontato di avvertire terribilmente la mancanza dei suoi cagnolini, dato che non li aveva mai lasciati da sola prima d’ora. E di essere pronta ad abbandonare il programma per loro. In effetti, è stato proprio così. In piena notte, la giovanissima ha lasciato il reality con l’intenzione di raggiungere i suoi amici a quattro zampe. Purtroppo, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che non sia stato affatto così. Stando a quanto raccontato da Amedeo Venza, sembrerebbe che la Vento, dopo l’abbandono della casa di Cinecittà, non abbia potuto fare ritorno a casa. E che, piuttosto, sia rinchiusa in una stanza d’albergo. Ecco le parole dell’influencer.

‘Ho raggiunto Flavia Vento al telefono e ha iniziato a piangere perché la tengono ancora in hotel e sente che i cani sono disperati per la sua assenza’, scrive Amedeo Venza in questa Instagram Stories. Insomma, stando a quanto si apprende, sembrerebbe proprio che, fino a questo momento, la showgirl non abbia potuto raggiungere la sua casa ed, ovviamente, i suoi cani. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

