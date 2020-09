Gennaro Mauro è stato il protagonista indiscusso della prima puntata di Temptation Island, ma sapete che il web ha notato una ‘particolare’ somiglianza?

La prima puntata di Temptation Island è andata in onda ieri sera, Mercoledì 16 Settembre, e, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato praticamente tutti. Ciascuna delle sei coppie che ha deciso di intraprendere questo viaggio ha saputo catturare l’attenzione su di sé. In primis, Gennaro ed Anna. La coppia napoletana, fidanzata da ben sei anni, è stata la protagonista indiscussa di questa prima puntata del docu-reality. Il loro amore, seppure fortissimo, in questi ultimi anni, è stato messo a dura prova. Ed è proprio per questo motivo che la giovane studentessa ha deciso di prendere parte al programma di Canale 5. Tra di loro, c’è da ammetterlo, non è successo affatto nulla di compromettente. A parte accuse reciproche e rimproveri, fino a questo momento, i due non hanno mai oltrepassato il limite. Cosa accadrà tra di loro? Ovviamente, non lo sappiamo ancora. Fatto sta che, in un vero e proprio batter baleno, Gennaro ha conquistato l’interesse del pubblico per una sua ‘particolare’ somiglianza.

Temptation Island, Gennaro e la ‘particolare’ somiglianza: ci avevate fatto caso?

In un vero e proprio batter baleno, come dicevamo precedentemente, Gennaro Mauro di Temptation Island ha conquistato l’interessa da parte del pubblico per una sua ‘particolare’ somiglianza. A corredo di un brevissimo filmato che ritrae il giovane napoletano mentre è al falò con i suoi compagno, è giunto un commento da parte di un utente Instagram che nota la somiglianza tra Gennaro e Giorgio Alfieri.

Senza alcun dubbio, il viso non vi risulterà affatto sconosciuto: lui è un ex calciatore del reality ‘Campione’ ed ex tronista di Uomini e Donne.

Questi sono i commenti che sono giunti a corredo del video che ritrae Gennaro durante Temptation Island. Diteci la verità: ci avevate fatto caso anche voi a questa ‘particolare’ somiglianza?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui