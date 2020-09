Nel corso della diretta di questa sera, Venerdì 18 Settembre, del GF Vip è arrivato il messaggio inaspettato di Mario Balotelli per suo fratello Enock.

Sapevamo che, prima o poi, sarebbe accaduto. E, in effetti, è stato proprio così. Nel corso della seconda diretta del GF Vip, andata in onda Venerdì 18 Settembre, è arrivato un messaggio davvero inaspettato. Procediamo con ordine, però. E cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio. Sappiamo che, nel corso del secondo appuntamento, sono terminati tutti gli ingressi. Con questa puntata, infatti, il cast del reality di Canale 5 si può dire completamente a tutti gli effetti. Ma non è affatto finita qui. Ovviamente, nel corso della diretta, non sono affatto mancati i colpi di scena. Facciamo riferimento, infatti, alla rivelazione di Patrizia De Blanck. E quella di Pupo su Elisabetta Gregoraci. Ma anche alla parentesi dedicata a Dayane Mello e Enock. Ecco. È stato proprio lui che, pochissimi istanti fa, è stato il destinatario di un messaggio davvero inaspettato da parte di suoi fratello Mario Balotelli.

GF Vip, il messaggio di Mario Balotelli per Enock: è successo in diretta

È proprio nel corso della diretta di Venerdì 18 Settembre del Grande Fratello Vip che è arrivato un messaggio inaspettato di Mario Balotelli per suo fratello Enock. Tra i due, lo sappiamo benissimo, c’è uno splendido rapporto. Sarà proprio per questo motivo che, proprio durante il secondo appuntamento, il bomber della Serie A non ha potuto fare a meno di sorprenderlo con delle parole davvero inaspettate.

‘Enock come stai? Lo sai che per le c***e che stai dicento, ti apro come un’anguria?’, è proprio questo il messaggio che Mario Balotelli, nel corso della seconda diretta del Grande Fratello Vip, ha voluto riservare a suo fratello Enock. Un tweet che, diciamoci la verità, non è assolutamente passato inosservato. E che, in vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web.

