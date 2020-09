Chiara Ferragni incinta. Lei e Fedez sarebbero in attesa del secondo figlio

Secondo alcuni rumor Chiara Ferragni sarebbe di nuovo incinta, lei e il marito, Fedez, sarebbero in attesa del secondo figlio: scopriamo di più.

Chiara Ferragni è l’imprenditrice italiana più conosciuta al mondo: influencer e modella, bellissima e con un’intelligenza davvero brillante. Sposata con Fedez dal 1 Settembre 2018, dopo la proposta di matrimonio del cantante che ha fatto sognare milioni di fan. I due hanno già un figlio, il piccolo Leone nato nel Marzo del 2018. Come riportato da Fanpage.it, Chiara Ferragni potrebbe essere di nuovo incinta e lei e Fedez sarebbero in attesa del secondo figlio. Ricordiamo che la bella influencer e il marito non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia, sebbene nessuna dichiarazione ufficiale sia ancora arrivata da nessuno dei due. Il loro splendido bambino, il piccolo Leone, è sempre presente in ogni post sui social di entrambi i genitori e sicuramente sarebbe una gioia immensa avere un secondo pargolo in casa Ferragnez. Non dimentichiamo che Chiara Ferragni è seguitissima su Instagram dove il suo profilo conta oltre ventuno milioni di follower. Ma vediamo da cosa scaturiscono le voci che ipotizzano una nuova gravidanza.

Chiara Ferragni incinta del secondo figlio? Ecco quali sarebbero gli indizi

A mettere la pulce nell’orecchio dei fan riguardo al fatto che Chiara Ferragni sarebbe di nuovo incinta, oltre alle voci di corridoio, sarebbe il fatto che, spesso, lei e il marito hanno scherzato sulla questione sapendo quanto sarebbe acclamata la notizia. Ancora, pare che alcune fonti vicine a Fanpage.it avrebbero dichiarato che l’annuncio sarebbe ormai imminente. Ovviamente, per tutti coloro che seguono con attenzione e affetto la coppia, l’annuncio dell’arrivo di un secondo figlio sarebbe fonte di grande entusiasmo e felicità. Chiara Ferragni e Fedez sono genitori meravigliosi per il piccolo Leone e siamo certi che l’arrivo di un fratellino o di una sorellina renderebbe ancora più speciale la loro famiglia già così piena d’amore.

Non ci resta che attendere una conferma o una smentita da parte della coppia.