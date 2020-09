GF Vip, Flavia Vento contro Patrizia De Blanck: duro scontro in diretta, volano parole pesanti tra le due concorrenti, ecco cos’è successo nel dettaglio.

La seconda puntata del Grande Fratello Vip non è stata solo l’occasione per l’ingresso dei nuovi concorrenti in casa, ma ha riservato anche momenti davvero forti e imperdibili. Non sono mancate, infatti, anche le prime tensioni tra i protagonisti del programma, proprio com’è successo tra la contessa Patrizia De Blanck e Flavia Vento, che è stata la prima a lasciare la casa. La soubrette, infatti, ha deciso di ritirarsi dal gioco dopo appena 24 ore dal suo ingresso, perché sentiva troppo forte la mancanza dei suoi cani. Dopo essere scoppiata in lacrime mentre era in giardino, la Vento ha infatti deciso di uscire immediatamente. La sua decisione è stata molto criticata sul web, perché non tutti l’hanno capita. Anche nella casa non sono mancate le perplessità sull’accaduto. Ospite in studio da Alfonso Signorini, Flavia Vento ha avuto modo di spiegare le sue ragioni, ma quando si è collegata con la casa ha avuto un durissimo scontro con Patrizia De Blanck, durante il quale sono volate parole davvero pesanti: ecco cos’è successo nel dettaglio.

GF Vip, durissimo scontro in diretta tra Flavia Vento e Patrizia De Blanck: volano parole pesanti, ecco i dettagli

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip c’è stato il primo duro scontro tra due concorrenti. Stiamo parlando di Flavia Vento, che si è ritirata dal gioco dopo poco più di 24 ore dal suo ingresso, e Patrizia De Blanck. Arrivata in studio per spiegare le sue ragioni al pubblico, Flavia si è poi collegata con la casa e ha attaccato la contessa per alcuni commenti che ha espresso sul suo conto: “Non dire più che io avevo bevuto. Io ho fatto un percorso per smettere di bere e da due anni sono astemia”, ha tuonato la Vento, che ha poi aggiunto: “E non dire più che mi devo curare. Io ho un cane che ha 16 anni e sta per morire e mi è venuto un attacco di ansia al pensiero che fosse in una pensione. Sono molto arrabbiata con i miei genitori perché avevo chiesto loro di tenermi i cani e non hanno voluto. I tuoi sono a casa al caldo con Giada, i miei no. Se non avessi i cani non avrei avuto problemi a stare lì a confrontarmi con voi”. L’attacco in diretta della Vento ha scatenato la reazione di Patrizia De Blanck, che è diventata letteralmente una furia: “Io ti ho sempre difeso e non dico cavolate, avrò detto sta cosa che avevi bevuto come una battuta. E comunque tu hai bisogno di andare da uno psicanalista, quando esco ti ci accompagno io a calci in c**o”, ha replicato la contessa.

I toni si sono molto alzati e anche Signorini è stato costretto a intervenire per placare la De Blanck, che ne ha dette davvero di tutti i colori a Flavia Vento, calmandosi solo dopo i richiami del conduttore. Avete visto anche voi questo momento?