Denis Dosio è uno dei concorrenti più giovani del GF Vip ed è sicuramente una bomba di energia per il programma, ma oggi, parlando con alcuni inquilini, è scoppiato in lacrime: “Ho sentito mia madre piangere” ha confessato.

Il GF Vip è ufficialmente iniziato per l’influencer Denis Dosio, diciannovenne star del web che fa letteralmente impazzire milioni di fan sui social. Da subito il giovane si è presentato come una bomba di energia, pieno di vitalità e sempre con il sorriso sulle labbra. Diventato famoso grazie ai video postati su TikTok e Instagram, è il concorrente più giovane che abbia varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Oggi, parlando con gli altri coinquilini, Denis Dosio ha deciso di aprirsi e raccontare qualcosa di sé, tanto che il discorso lo ha lasciato in lacrime: “Ho sentito mia madre piangere” ha detto. Il giovane influencer aveva già raccontato alcuni brutti momenti affrontati a causa degli “hater” sui social, quando è stato ospite della conduttrice Barbara D’Urso. Al GF Vip, tuttavia, Denis Dosio ha aperto il suo cuore e spiegato quanto la cosa lo abbia fatto soffrire. Scopriamo di più.

Denis Dosio in lacrime al GF Vip: ecco perché

Denis Dosio ha raccontato come ha esordito sui social, ovvero iniziando a postare dei video perché era ciò che amava fare, ma ha specificato che era “bruttino” a quei tempi. Parole che subito sono state smentite dagli altri concorrenti, che gli hanno spiegato che forse era la sua insicurezza a farlo sentire in quel modo. L’influencer ha poi continuato, spiegando che alcuni dei suoi video venivano condivisi in alcuni gruppi a scuola e che in molti lo prendevano in giro. Questa cosa lo ha fatto molto soffrire e chiudere in se stesso, tanto che a quattordici anni non usciva di casa, ma non ha mai voluto rinunciare al suo sogno. Fino a quando a diciassette anni è arrivata la svolta, ma gli hater non si sono placati. Denis Dosio ha continuato ad essere bersagliato da messaggi offensivi tanto che la mamma bloccava queste persone sui social. Ed è a questo punto del racconto che Denis Dosio è scoppiato in lacrime, dimostrando una grande sensibilità, poiché spiega di aver sentito la mamma piangere a causa di commenti irripetibili. Ovviamente, gli altri concorrenti gli hanno subito dimostrato tutto il loro supporto e lo stesso Denis Dosio ha sorpreso il pubblico per la sua profonda dolcezza. Sui social, in molti hanno postato messaggi di solidarietà nei confronti del giovane influencer.

Il giovane Denis Dosio si è rivelato un ragazzo dal grande cuore e molto sensibile, siamo sicuri che i fan saranno tutti dalla sua parte!