Tu Si Que Vales, ‘incidente’ in studio per Maria De Filippi: la reazione di Sabrina Ferilli è davvero imperdibile, ecco cos’è successo nel dettaglio.

La seconda puntata della nuova stagione di ‘Tu Si Que Vales’, ha regalato come sempre grandi risate ed emozioni. Il talent condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni ha sempre grande seguito e successo, e lo deve soprattutto ai suoi protagonisti. Stiamo parlando in modo particolare dei 4 giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti, oltre al capo della giuria popolare Sabrina Ferilli. Tutti personaggi di grande spessore, insomma, diversi tra loro per carattere e competenze, che regalano spesso e volentieri momenti imperdibili. Nella puntata di ieri, ad esempio, ci sono state tante emozioni e momenti di commozione, ma non sono mancate le tensioni, in particolare tra Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, che hanno avuto un duro scontro. A farla da padrone, però, è stato senza dubbio il divertimento, con un imperdibile siparietto che ha visto coinvolte Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, protagonista di un piccolo ‘incidente’ in studio. Siete curiosi di sapere cos’è successo?

Tu Si Que Vales, ‘incidente’ in studio per Maria De Filippi: la reazione di Sabrina Ferilli è imperdibile, ecco i dettagli

Tu Si Que Vales è arrivato alla sua seconda puntata e ha regalato tanti momenti imperdibili al pubblico. Maghi, cantanti, musicisti e artisti di vario genere si sono avvicendati in studio, e alcuni di questi hanno coinvolto anche i giudici nelle loro esibizioni. Un esempio è certamente Nebula, l’ormai famosa attrice horror che spaventa sistematicamente Sabrina Ferilli. Ma non è tutto, perché a un certo punto della puntata è arrivata in studio un’artista davvero speciale. Parliamo di Maria Saggese, che si è esibita nel light painting, ovvero immagini disegnate con la luce. Maria ha chiesto la collaborazione di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, che si sono prestate a farsi scattare una foto con questa particolare tecnica. Mentre si mettevano in posa, però, le due hanno dato vita a un imperdibile siparietto. La De Filippi, infatti, ha improvvisamente perso la caramella che aveva in bocca e Sabrina ha subito colto l’occasione per prenderla in giro: “Che c’è, ti è volata la dentiera? Ormai siamo pronti a tutto, ho visto una cosa bianca che le usciva dalla bocca”, ha detto la Ferilli, facendo scoppiare tutti i presenti in una fragorosa risata.

Il siparietto tra le due è stato davvero imperdibile e ha dimostrato ancora una volta la loro grande complicità e amicizia. L’avete notato anche voi?