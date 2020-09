Ballando con le Stelle, “Avrei voluto nascere senza sesso”: parole forti di Rosalinda Celentano in diretta, ecco cos’è successo nel dettaglio.

La prima puntata della nuova stagione di Ballando Con le Stelle ha regalato grandi emozioni e divertimento al pubblico. Il talent dedicato al ballo è tornato dopo numerosi rinvii, cominciati già dalla passata stagione televisiva a causa della pandemia di Coronavirus che ha bloccato diversi programmi. “Non ci credo che siamo qui”, ha esordito Milly Carlucci a inizio puntata, felice di poter finalmente ripartire con il suo programma, che è molto amato dal pubblico e regala sempre grandi emozioni. Per la prima puntata si è deciso di non eliminare nessuna delle coppie in gara, ma sono tanti i concorrenti che hanno lasciato il segno. Elisa Isoardi si è presentata con un look super sensuale e ha attirato l’attenzione di tutti anche per la speciale complicità con il suo insegnante Raimondo Todaro, con il quale le è stato atttribuito anche un flirt in queste settimane. Anche Rosalinda Celentano ha lasciato tutti senza parole per alcune dichiarazioni molto forti a fine esibizione: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Ballando con le Stelle, “Avrei voluto nascere senza sesso”: le parole di Rosalinda Celentano lasciano tutti a bocca aperta

Rosalinda Celentano è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle, ma il suo percorso è stato molto travagliato. Inizialmente, infatti, le era stato attribuito come insegnante Samuel Peron, che poi è risultato positivo al Covid-19 e per il momento non è ancora tornato al lavoro, perché è in attesa del secondo tampone negativo. Nel frattempo, a Rosalinda è stata assegnata Tinna Hoffman. Le due si sono esibite ieri in puntata e sono molto piaciute ai giudici. Dopo il ‘paso doble’, però, Rosalinda ha voluto chiarire la sua posizione dopo alcune polemiche girate nei giorni scorsi in merito alla scelta del programma di far ballare insieme due donne. “Ballo con una donna, è una polemica gratuita”, ha detto la Celentano, “Vogliono sempre mettere una targa ed è una cosa che mi ha sempre fatto orrore. L’amore e l’arte non hanno sesso. Io fin da piccola avrei voluto un mondo senza sesso, avrei voluto nascere senza sesso”.

Parole davvero forti, quelle di Rosalinda, che ha lasciato tutti a bocca aperta, trovando però il favore dei giudici, in particolare di Guillermo Mariotto, che alla fine l’ha premiata con un bel 10. Voi cosa ne pensate delle dichiarazioni della Celentano?