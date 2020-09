Asia Argento, tragico lutto per la donna: il dramma che le ha cambiato la vita portandola ad avere nuove consapevolezze.

Figlia del re dell’horror Dario Argento e dell’attrice Daria Nicolodi, Asia Argento fa il suo debutto come attrice quando è solo una bambina, ma ben presto si appassiona anche alla regia, alla danza e al teatro. I suoi look spesso trasgressivi e il suo modo di fare da “bad girl”, come è stata spesso definita, e non ultime le sue dichiarazione schiette e spontanee, spesso attirano contro di lei critiche e commenti non decisamente positivi. Dal 2000 al 2007 Asia Argento è stata legata al cantante dei Bluvertigo, Morgan con il quale ha avuto la figlia Anna Lou, nata nel 2001. La coppia ha avuto diversi ritorni di fiamma, ma nel 2017 l’attrice ha deciso di porre di dominio pubblico alcune affermazioni che ritraevano l’uomo poco responsabile nella cura della figlia. Asia si è sempre mostrata con un carattere fuori dalle righe, sincera e vera, una personalità tanto forte e decisa. L’abbiamo vista insieme a Vera Gemma partecipare a Pechino Express, ma a causa di un incidente l’Argento ha dovuto abbandonare preventivamente il programma, avvolta dalle lacrime e con una forte amarezza. In seguito ha passato un periodo a letto, senza aver modo di muoversi, avendo subito una frattura al ginocchio. Un colpo che sicuramente ha reso la donna ancora più tenace. Ma non sempre la vita è accompagnata da luminosi episodi, e Asia Argento ne è la prova, infatti, la donna ha subito una gravissima perdita. Scopriamo l’accaduto insieme.

Asia Argento, tragico lutto per l’attrice: la dolorosa confessione

Asia Argento è un’attrice molto famosa, amata e criticata allo stesso tempo per la sua personalità tanto forte e schietta, sempre pronta a dire la sua in ogni occasione. I suoi look stravaganti hanno spesso fatto discutere ma sono migliaia i fan della donna che la seguono anche per questo. L’attrice è finita nel 2015 al centro dello scandalo molestie, e del movimento #metoo, accusando il magnate cinematografico Harvey Weinstein, e dopo pochi mesi sarà lei ad essere accusata a sua volta. Nel passato di Asia Argento si nascondono momenti molto dolorosi, il più grande senza dubbio è la morte della sorella Anna, la figlia che sua madre Daria Nicolodi ha avuto prima di lei da un altro uomo, lo scultore Mario Ceroli.

Asia Argento era legatissima alla sorella, avevano tre anni di differenza, e la sua morte è stata un vero e proprio trauma. Anna Ceroli è scomparsa nel 1994 in un incidente in motorino. “E’ stata scelta per essere uno spirito superiore che circonda coloro che la amano”, ha dichiarato l’attrice, aprendo il suo cuore e raccontando il terribile dramma che ha cambiato la sua vita. “Oggi la mia bellissima sorella avrebbe compiuto 43 anni. Pregate per tutti gli spiriti dei vostri cari che sono passati a miglior vita, sono i vostri alleati nelle vostre lotte e nei vostri progressi. Ti amo sorellina”, scrisse tempo fa Asia su instangram, rivelando il suo profondo dolore. Per l’attrice ci sono voluti anni per superare la sua immensa perdita, e ancora oggi ovviamente la ricorda con nostalgia, e con una incommensurabile commozione. Un tragico lutto che ha colpito Asia Argento e che pochi ne erano a conoscenza. Molti sono stati i messaggi di sostegno per la bellissima attrice, soprattutto dai suoi migliaia di fan, che da sempre la sostengono e seguono.

