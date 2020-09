La bellissima Belen Rodriguez si è davvero scatenata a ballare e l’incidente è stato inevitabile: il pantalone scivola e fa impazzire i social.

Belen Rodiguez, incidente inevitabile: il pantalone scivola mentre balla (fonte Instagram)Un compleanno all’insegna del divertimento e dell’affetto delle persone care quello di Belen Rodriguez che si è scatenata in una serie di balli divertentissimi con una conseguenza spassosa: un incidente inevitabile, il pantalone è scivolato giù! La splendida showgirl argentina ha spento le 36 candeline con una festa da urlo, circondata dagli amici e dalla famiglia, come la sorella Cecilia Rodriguez accompagnato dal fidanzato Ignazio Moser. Balli, canti e tanto divertimento per una data così importante che ha reso felicissima Belen Rodriguez, come dimostrano le storie postate sul suo profilo Instagram seguito da quasi dieci milioni di fan. Fan affezionatissimi che non hanno potuto fare a meno di notare un particolare: in uno dei post il pantalone della showgirl è scivolato troppo, forse a causa dei balli scatenati.

Belen Rodriguez scatenata e il pantalone scivola

Una festa memorabile organizzata nel verde della campagna, per la splendida Belen Rodriguez che ha festeggiato ieri il suo compleanno. Insieme a lei gli amici più cari, i familiari, come la mamma e il fratello Jeremias e, ovviamente, il nuovo amore: Antonio Spinalbanese. Una serata all’insegna di balli scatenati, musica e divertimento, dove non poteva non essere notata l’assenza di Stefano De Martino, da cui la showgirl si è di recente separata. Tuttavia, Belen Rodriguez è apparsa ugualmente raggiante nelle immagine che hanno catturato i momenti più divertenti e teneri del party e, in particolare, una foto ha scatenato i fan. Il pantalone della showgirl, infatti, sembra ormai pronto a scivolare giù forse dopo che Belen si è scatenata nel ballo. Bellissima e solare come sempre, Belen Rodriguez ha trascorso un compleanno meraviglioso e questa è l’unica cosa che conta.

Non possiamo che accorarci per porgere alla splendida Belen Rodriguez i più speciali auguri per un compleanno indimenticabile e pieno di felicità!