Mario Balotelli questa sera di 21 settembre è ‘entrato’ nella casa del GF VIP: ecco la sorpresa per Enock e le parole a sorpresa per Dayane Mello.

In onda questa sera la terza puntata del Grande Fratello VIP. La quinta edizione del reality sta regalando tantissimi colpi di scena: ricordiamo l’addio di Flavia Vento non appena trascorse 24 ore dall’inizio dello show o lo ‘spogliarello‘ avanti le telecamere della Contessa De Blanck. Questa sera di 21 settembre, durante la diretta, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno avuto un duro scontro: poi i riflettori sono stati puntati su Enock. Il GF VIP ha mostrato una clip del concorrente che parla della sua famiglia e del rapporto con il fratello Mario Balotelli. E’ arrivata una splendida sorpresa per il giovane concorrente.

Grande Fratello VIP, Mario Balotelli ‘entra’ nella casa: “Non sono un tipo da gossip”

“Quando non ho più rivisto mio fratello, ricordo che non è stato facile. Non ci siamo mai persi di vista, lui veniva da me, da noi ogni tanto. Poi c’è stato un momento in cui non ci siamo visti, durato qualche anno: mi mancava, è mio fratello. Mario per me è tutto, è il mio migliore amico, è mio padre, non immagino la mia vita senza lui” sono state le parole di Enock in diretta dal confessionale dopo aver visto un clip che il GF VIP ha creato per lui. E’ arrivata una sorpresa per Enock improvvisamente: i due fratelli si sono incontrati in ‘video chiamata’. Mario Balotelli si è collegato con la casa del Grande Fratello: “Enock è il ragazzo che è cresciuto con me, è mio amico, è il mio sangue, guai a chi me lo tocca” sono state le sue parole.

Riguardo il caso di Fausto Leali ha commentato: “Io probabilmente non avrei reagito così, sei stato un signore, bravo. La mia famiglia ne ha sofferto, di razzisti non ce ne sono tanti, il problema è l’ignoranza“. E’ intervenuta poi Antonella Elia. Per Balotelli, l’opinionista dichiara: “In casa c’è una donna il cui cuore palpita per te. Si chiama Dayane“. Ricordiamo che tra la concorrente ed il calciatore c’è stata una storia d’amore: la modella nella casa del GF VIP ha raccontato di averlo amato e di avere ancora forti sentimenti per lui. Il calciatore ha subito replicato alla ‘richiesta particolare’ di Antonella Elia: “Io sono qua per salutare mio fratello, non sono un tipo da gossip. Dayane la conosco, le voglio bene, la saluto volentieri“.