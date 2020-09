GF Vip, un altro amatissimo concorrente ha abbandonato la casa nelle scorse ore: clamoroso colpo di scena a poche ore dalla terza diretta.

Manca pochissimo alla terza diretta del Grande Fratello Vip, eppure, pochissime ore fa, è accaduto un vero e proprio colpo di scena. A darcene notizia è stata Federica Panicucci. Che, nel corso della diretta di Lunedì 21 Settembre di ‘Mattino Cinque’, ha annunciato a tutto il suo pubblico che un concorrente del reality di Canale 5 ha abbandonato la casa. Ebbene si. Dopo l’uscita definitiva di Flavia Vento, a distanza di ventiquattro ore dal suo ingresso, sembrerebbe che anche un altro gieffino abbia lasciato il reality ed, ovviamente, i suoi compagni di viaggio. Sia chiaro, non sappiamo se l’abbandono sia definitivo o momentaneo. Fatto sta che, almeno per il momento, il concorrente non è più presente nella casa più spiata d’Italia. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? E, soprattutto, cos’è successo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

GF Vip, un altro concorrente ha abbandonato la casa: cos’è successo

Stando a quanto riferito da Federica Panicucci nel corso della diretta odierna di ‘Mattino Cinque’, sembrerebbe che, dopo l’addio di Flavia Vento, anche un altro concorrente abbia abbandonato la casa del GF Vip. Non sappiamo, come dicevamo precedentemente, se sia una scelta momentanea o definitiva. Fatto sta che, almeno fino a questo momento, il gieffino è stato allontanato dai suoi compagni di viaggi. Ma di chi parliamo? Stiamo parlando proprio di Tommaso Zorzi. Ebbene si. Il web influencer, a quanto pare, avrebbe abbandonato la casa a causa di alcuni problemi di salute. Sappiamo benissimo che, appena entrato nel reality, il giovane era stato costretto ad uscire dalla casa per alcuni accertamenti data la temperatura corporea alta. A quanto pare, nonostante siano passati diversi giorni dall’accaduto, sembrerebbe che la scena si sia ripetuta. Stando a quanto raccontato, infatti, sembrerebbe che il buon Zorzi si sia sentito nuovamente poco bene nelle scorse ore. E che, dopo aver misurato la febbre, che segnava 39 gradi, sia stato immediatamente allontanato dai suoi compagni. Ovviamente, non si tratta di Coronavirus. Anche perché, stando a quanto raccontato da Biagio D’Anelli a Mattino Cinque, sembrerebbe che Tommaso soffra di una forma di sinusite che gli porta proprio l’aumento della temperatura corporea. Fatto sta che, fino a questo momento, l’influencer non è più nella casa del GF Vip.

‘Non sappiamo se sia già ricoverato o sia ancora isolato da qualche parte’, ci ha tenuto a specificare Federica Panicucci nel corso della diretta odierna di Mattino Cinque. In attesa di ulteriori informazioni al riguardo, gli facciamo i nostri più cari auguri per una pronta guarigione.