Grande Fratello Vip, anticipazioni lunedì 21 settembre: cosa accadrà questa sera in casa, tante le novità.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha da poco avuto inizio e ha già riscontrato un enorme successo, riuscendo a portare gli ascolti alle stelle, anche se da come abbiamo potuto evidenziare Alfonso Signorini non ha superato il “se stesso” della precedente stagione. Le prime puntate sono state animate dalla presentazione dei concorrenti in gara, che fin da subito hanno saputo rallegrare la casa più spiata d’Italia. Nella prima diretta molto seguito è stato il confronto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, i due giovani in passato hanno avuto una relazione finita non nel migliore dei modi. Da allora il rapporto si è del tutto inclinato e non hanno più chiarito. Beh come era possibile immaginare, il Grande Fratello ha approfittato per far sì che Adua e Massimiliano si confrontassero. A movimentare la serata sono state anche le numerose novità introdotte, ma soprattutto i concorrenti entrati in casa che con la loro grande vivacità hanno saputo tenere in piedi momenti molto goliardici. Questa sera una nuova scoppiettante puntata andrà in onda su canale 5 e l’attesa è davvero elevata. Scopriamo insieme cosa accadrà nella nuova diretta.

Grande Fratello Vip, anticipazioni lunedì 21 settembre: nuove sorprese in arrivo

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha avuto il suo principio da poco meno di una settimana, e già diversi sono stati i momenti più intensi del programma. A cominciare dall’uscita di Flavio Vento, che in meno di 24 ore ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Un vero e proprio colpo di scena che nessuno si aspettava, infatti, la donna, animata da un forte malessere dovuto alla nostalgia per i suoi cani, ha deciso senza dubbi di uscire immediatamente. Ma come abbiamo affermato i colpi di scena sono davvero troppi e sembra che anche questa sera la diretta sarà accompagnata da un turbinio di emozioni e sorprese.

Com’è possibile immaginare, nella nuova puntata sicuramente si parlerà delle tante discusse affermazioni pronunciate da Fausto Leali ‘Nero è un colore, n*** è una razza’ durante una conversazione amichevole con gli altri coinquilini. L’uomo ha acceso il malessere di Enock che ha cercato di spiegargli le sue ragioni. Il giovane ha espresso enorme disappunto sostenendo che “N***” non è ammissibile. Certamente Alfonso Signorini com’è già successo la settimana scorsa avrà parole dure da dire al cantante. Un’altra novità potrebbe essere l’entrata in gioco di Paolo Brosio, che a causa di alcuni problemi di salute non ha fatto il suo ingresso venerdì scorso. Sul profilo del Grande Fratello Vip è stato pubblicata un’immagine che ha incuriosito i fan del programma, infatti, sembrerebbe esserci una sorpresa proprio per loro “GF Vip Party”, che partirà da lunedì 21 settembre e vedrà Annie Mazzola e Awed commentare insieme il Grande Fratello Vip in streaming su ‘mediasetplay’, una vera e propria sorpresona! E ancora, Signorini potrebbe parlare della tanto discussa tesi affrontata ieri a Live non è la D’Urso, sulla presunta non nobiltà della contessa Patrizia De Blanck. Non resta altro da fare che seguire la scoppiettante terza puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda questa sera, lunedì 21 settembre, su canale 5.

