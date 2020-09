GF Vip, Fausto Leali è stato il destinatario di un durissimo attacco: ad esprimere la sua opinione su quanto sta accadendo è proprio lui.

Seppure sia trascorsa una settimana esatta dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Fausto Leali ha catturato l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. In particolare, il famoso cantante, in questi ultimi giorni, sta facendo parecchio chiacchierare per alcune sue dichiarazioni che al popolo web non sono assolutamente passate inosservate e, di conseguenza, non sono affatto piaciute. In primis, facciamo riferimento ad alcune considerazioni su Mussolini della scorsa settimana. Su cui, tra l’altro, Alfonso Signorini è voluto ritornare nel corso della seconda diretta del reality. E su cui, com’è giusto che sia, ha voluto fare letteralmente chiarezza. In secondo luogo, infine, ci riferiamo alla frase ‘nero è un colore, n***o è una razza’ che il buon Leali ha detto, qualche ora fa, mentre chiacchierava allegramente con i suoi compagni di viaggio. Una frase che non è assolutamente passata inosservata, c’è da ammetterlo. E che, immediatamente, ha suscitato la reazione di tutti. Proprio pochissimi istanti fa, è giunto un attacco davvero durissimo. Di chi parliamo e cos’è successo.

GF Vip, attacco a Fausto Leali: le durissime parole arrivano proprio da lui

‘La tua presenza nella casa non mi fa né caldo e né freddo’, sono proprio queste alcune delle durissime parole scritte in questo attacco a Fausto Leali. Ecco, ma chi è il mittente? Beh, proprio lui: Cristiano Malgioglio. Sempre molto attivo e, soprattutto, da buon fan accanito del GF Vip, l’ex opinionista ed ex concorrente del medesimo reality non ha potuto fare a meno di spendere due parole su quanto è accaduto in queste ultime ore.

Da come si può chiaramente leggere dal post in questione, Cristiano Malgioglio è letteralmente dispiaciuto ed amareggiato per quanto è accaduto. Pertanto, ha invitato il cantante ad intrattenere i suoi compagni di viaggio con canzoni e un po’ di allegria.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui