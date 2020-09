Benedetta Parodi, spiacevole disavventura: è successo poco fa, ecco il racconto che la conduttrice ha condiviso con i followers di Instagram.

Benedetta Parodi ha un rapporto davvero molto aperto e sincero con i suoi followers, a cui racconta tutto quello che le succede. La conduttrice è davvero amatissima dal pubblico ed è super seguita, oltre che nel suo lavoro, anche sui social. Basti pensare che il suo profilo Instagram conta quasi 900mila followers. Numeri importanti, insomma, che dimostrano il suo grande successo. Questo periodo in particolare è davvero molto positivo per la Parodi, che ha intrapreso una serie di nuovi progetti. E’ uscito da poco, infatti, il suo nuovo libro ‘Una Poltrona in cucina’, nel quale racconta tutta la sua vita. Ma non solo, perché Benedetta è approdata anche in radio, precisamente a Radio Capital, dove conduce un suo spazio ogni mattina. In tv, invece, la Parodi è impegnata su La7 con il suo nuovo programma ‘Senti chi mangia’, una gara tra cuochi con tanto di tutorial presentati proprio da lei. Insomma, è davvero un momento d’oro per Benedetta, che nel frattempo continua a dedicarsi alla sua famiglia e ai suoi fan, ai quali racconta tutto quello che fa. Poco fa, in uno dei suoi consueti video del ‘buongiorno’ su Instagram, la conduttrice ha infatti condiviso con loro una spiacevole disavventura che le è capitata: ecco i dettagli.

Benedetta Parodi, spiacevole disavventura: è successo poco fa, ecco il racconto della conduttrice sui social

Benedetta Parodi condivide con i suoi fan tutto quello che le succede e ha l’abitudine di raccontare tutto nei video del ‘buongiorno’ che pubblica ogni mattina nelle sue storie Instagram. Anche oggi ha fatto lo stesso e ha condiviso con i suoi followers la spiacevole disavventura che le è capitata poco fa. Quando è uscita di casa per accompagnare sua figlia Eleonora alla metropolitana, Benedetta si è trovata sotto la pioggia incessante e si è completamente bagnata dalla testa ai piedi. Nel video, infatti, la conduttrice ha i capelli fradici: “Sono scesa un secondo dalla macchina senza ombrello, il tempo di aprirlo. Diluvia”, ha raccontato Benedetta, ancora visibilmente bagnata.

Non è stato certo un bel modo per cominciare la giornata, quello di Benedetta, che però è felice di questo primo giorno di autunno: “Ora cambiano tante cose, il clima, le abitudini alimentari, è un giorno di svolta”, ha detto infatti la conduttrice, che è riuscita, come sempre, a trovare un lato positivo anche in questa piccola ‘disavventura’.