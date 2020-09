Francesco Oppini, dramma immenso nella vita del concorrente del GF Vip 5: il lutto che gli ha stravolto la vita.

Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato solo da qualche giorno, ma i colpi di scena nella Casa più spiata della tv sono stati già tantissimi. Merito del cast stellare messo su, anche per questa edizione, dal conduttore Alfonso Signorini. Tra i concorrenti di questa edizione c’è anche lui, Francesco Oppini, conduttore televisivo e opinionista, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Anche se è entrato solo da pochi giorni, Francesco si candida per essere uno dei protagonisti di questa edizione e sembra essersi integrato già molto bene col gruppo. Ma forse non tutti sanno che dietro al suo sorriso si nasconde un dolore profondo. Quello per la perdita della sua compagna Luana, morta in un incidente stradale quando lui aveva 25 anni. Un dramma che ha cambiato per sempre la vita del torinese, che si è raccontato al settimanale Chi, diretto dal conduttore del GF Vip.

Francesco Oppini, dramma immenso: il lutto che gli ha stravolto la vita a soli 25 anni

Un lutto che ancora oggi lo addolora, quello vissuto da Francesco Oppini quando aveva 25 anni. Al settimanale di Signorini, l’attuale concorrente del GF Vip 5 ha parlato del dramma che lo ha colpito 13 anni fa, quando la sua compagna Luana ha perso la vita in un tragico incidente d’auto. “Sono peggiorato, ce l’avevo con la vita, pensavo fosse una cosa che poteva succedere solo agli altri”, racconta Oppini, parlando proprio di quel tragico episodio, avvenuto nella notte tra i 17 e il 18 ottobre. Luana, per non investire un uomo sulla bicicletta, sterzò, andando incontro alla morte. Un dolore di cui anche Alba Parietti ha più volte parlato, definendola una ferita enorme per il figlio, che tanto amava la sua compagna. Nella Casa, per ora, Francesco non ha raccontato nulla del drammatico evento ai suoi inquilini.

Oggi, Francesco Oppini ha ritrovato la serenità al fianco di Cristina Tomasini. E tutto fa pensare che sarà uno dei protagonisti principali di questa edizione del Grande Fratello Vip! E voi, state seguendo le avventure della Casa più spiata della tv? La terza puntata, in onda ieri sera, è stata ricca di colpi di scena, compresa la sfuriata di Alfonso Signorini contro una delle concorrenti.