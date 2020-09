Gabriel Garko, protagonista di tante fiction che hanno sognare milioni di donne, colpito da un grave lutto. Il triste annuncio in queste ore.

Gabriel Garko ha sempre amato la natura e cavalcare: l’attore ha scelto di vivere fuori Roma proprio per poter stare a contatto con la natura e con i suoi animali che ama tantissimo. Stanotte però è arrivata una brutta notizia, un lutto che ha colpito Garko nel profondo e che lui stesso ha comunicato ai follower con un post sul suo profilo Instagram: il suo grande amico, il cavallo Othello, è venuto a mancare e Gabriel è profondamente addolorato per la perdita del compagno con cui ha condiviso tanti bei momenti. Un’immagine dolcissima quella postata dall’attore insieme al suo amico, dalla quale traspare tutto l’amore di Gabriel per gli animali.

Gabriel Garko, il lutto che lo ha sconvolto: le affettuose parole per il suo caro amico scomparso

“Questa notte è andato via un pezzo del mio cuore…fai buon viaggio, Othello, e grazie”, ha scritto Garko sotto la foto. I follower hanno manifestato il loro dispiacere per l’accaduto, inviando all’attore tante parole di sostegno, di vicinanza e di comprensione, consapevoli che una perdita del genere lascia un segno profondo in chi amava un animale come un familiare. Un utente ha commentato che Othello sicuramente continuerà a vegliare dal cielo su Gabriel perché i cavalli sono angeli e il filo che li unisce ai loro amici sulla Terra non si spezzerà mai. Parole di stima per Garko sono arrivate da altri fan, come ad esempio queste: “Se Othello avesse potuto scegliere un amico tra tanti, avrebbe scelto sempre te”, oppure “Hai regalato ad Otello una vita stupenda colmandolo di tante attenzioni ed affetto”, come solo chi ama gli animali con tutto sé stesso sa fare, aggiungiamo noi.

Auguriamo a Gabriel tanta forza per affrontare questo grande lutto e complimenti per il grande cuore che ha dimostrato di avere.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui