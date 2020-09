Per la terza puntata del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha incantato tutti con il suo look e la sua immensa bellezza, ma sapete il prezzo?

Ed anche la terza puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda e, come al solito, ha regalato delle emozioni davvero incredibili. Ovviamente, come raccontato ed anticipato i un nostro recente articolo, non sono affatto mancati i colpi di scena, come ad esempio la squalifica di Fausto Leali, ma in ogni caso le emozioni non sono affatto mancate. Impossibile, infatti, non fare riferimento proprio a tal proposito al momento commovente dedicato ad Elisabetta Gregoraci e alla sua storia di vita. Degli attimi davvero incredibili e strappalacrime, c’è da ammetterlo, anche se ciò che non è assolutamente potuto passare inosservato è stato, senza alcun dubbio, il look sfoggiato dalla calabrese per la sua seconda diretta televisiva dalla casa di Cinecittà. Non ha scelto abiti aderenti o super cortissimi, piuttosto un maglione di colore bianco panna e un maxi bermuda. Insomma, un outfit da urlo, c’è da ammetterlo e ai quali, come sapete, siamo totalmente abituati. Ma siete curiosi di conoscerne il prezzo? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Elisabetta Gregoraci incanta al GF Vip con il suo look: qual è il suo prezzo?

Dopo l’elegantissime e raffinatissimo tailleur sfoggiato per il suo ingresso in casa, Elisabetta Gregoraci, per la sua seconda diretta del GF Vip, ha sfoggiato un altro look davvero pazzesco. Che, com’è giusto che sia, non è assolutamente passato inosservato. Con un maglione di cotone a maniche lunghe di colore panna e corredata, attorno al suo collo, da una preziosa collana intrecciata e un maxi bermuda sempre di colore bianco panna, l’ex moglie di Flavio Briatore ha incantato, ancora una volta, tutti i presenti in studio, nella casa ed, ovviamente, tutti i telespettatori italiani. Ecco, ma siete curiosi di conoscerne il prezzo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, per il suo guardaroba al GF Vip, la bellissima di Soverato di scelta un marchio più che noto e, soprattutto, ‘Made in Italy’. È proprio per questo motivo che siamo riusciti facilmente a rintracciare il costo di ciascun capo. Da come si può chiaramente leggere dal sito ufficiale del marchio, sembrerebbe che il prezzo sia di ben 2100 euro. A differenza, invece, del maglione di cotone. Che, a quanto pare, avrebbe un costo di circa 1300 euro. Insomma, il prezzo del totale outfit di Elisabetta Gregoraci per la terza puntata del reality di Canale 5 si aggira intorno ai 3400 euro. Ovviamente, però, senza considerare le scarpe e i gioielli.

Insomma, sembrerebbe che non abbia assolutamente badato a spese, Elisabetta Gregoraci. Ma, diciamoci la verità, ne è valsa completamente la pena, no?