A distanza di pochissime ore dalla notizia del ricovero di Raimondo Todaro, sono arrivate le parole tanto attese di Elisa Isoardi: il messaggio social.

In queste ultime ore, lo sappiamo benissimo, tutti i fan di Ballando con le Stelle sono con il fiato sospeso. Risale a pochissimo tempo fa, infatti, la notizia del ricovero di Raimondo Todaro. Ebbene si. Dopo una performance strabiliante per la prima puntata di Ballando con le Stelle, il famoso e secolare ballerino del programma è stato il protagonista di un brutto ‘stop’. Trasportato in ospedale ed operato per appendicite, il siciliano ha fatto stare tutti i suoi ammiratori e telespettatori dello show in pensiero. E non solo loro, sia chiaro. Ma anche la bellissima Elisa Isoardi. I due, come ben sapete, formano una coppia. E, nonostante si vociferi anche di una loro unione al di fuori del contesto televisivo, sembrerebbe proprio che si sia creato un ottimo rapporto e una splendida affinità tra di loro. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia del suo ricovero, l’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ non ha potuto fare a meno di esprimere le sue parole in merito alla vicenda.

Raimondo Todaro ricoverato, il messaggio tanto atteso di Elisa Isoardi

Sembrerebbe proprio che tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sia creata un’ottima affinità a Ballando con le Stelle. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia del suo ricovero, l’ex colonna portante de ‘La prova del cuoco’ non ha potuto fare a meno di presentarsi ai suoi social su Instagram. E di esprimere qualche parola in merito. Visibilmente dispiaciuta e preoccupata per quanto era accaduto al suo compagno di ballo, la Isoardi ha chiaramente asserito di non voler affatto mollare. ‘Domani provo e ballerò, spero con lui, ma lo farò per lui’, ha detto Elisa, spiegando, tra l’altro, di essere certa che Milly Carlucci avrà un asso nella manica. Ma non è affatto finita qui. Perché è quasi notte fonda quando, in compagnia del piccolo Zenith, è ritornata a parlare di Raimondo su Instagram. E a tranquillizzare tutti i loro sostenitori. ‘Adesso si può andare a dormire tranquilli. Perché Raimondo sta bene. Sono contenta, che spavento!’, ha detto la Isoardi.

Insomma, le parole di Elisa Isoardi erano davvero molto attese. Anche perché, come dicevamo precedentemente, tra i due si è instaurato un ottimo rapporto. Quindi, era più che inevitabile che sopraggiungessero il suo dolce pensiero. Nel frattempo, tra l’altro, il ballerino di Ballando con le Stelle è ritornato anche lui sui social. E, pochissime ore fa, ha condiviso la prima foto dopo l’intervento. Forza Raimondo, ti aspettiamo!

