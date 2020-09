GF VIP, Elisabetta Gregoraci non si è accorta che dopo aver fatto la doccia ha regalato un secondo ‘bollente’ al suo pubblico mostrandosi ‘nuda’: nella casa del GF VIP l’accappatoio si è spostato, si è visto tutto!

La casa del Grande Fratello VIP in questa quinta edizione è ricca di personaggi dello spettacolo noti. Famosi volti della tv italiana sono entrati a far parte del gioco nella casa di Cinecittà: stanno facendo tutti molto chiacchierare di sé. Non sono mancati i colpi di scena non appena iniziato il reality: Flavia Vento ha abbandonato il gioco dopo 24 ore dalla sua entrata, Fausto Leali è stato invece squalificato. Non mancano, come sempre, ‘spogliarelli improvvisi’ o piccoli incidenti ‘bollenti’: se Patrizia De Blanck si è spogliata completamente avanti le telecamere, Elisabetta Gregoraci non si è accorta che nell’aggiustare l’accappatoio ha fatto uscire allo scoperto la sua bella scollatura! C’era una telecamera che, proprio in quel momento, la stava riprendendo. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

GF VIP, Elisabetta Gregoraci nuda: l’incidente ‘bollente’ subito dopo la doccia

Continuano gli incidenti ‘bollenti’ nella casa più spiata d’Italia. Elisabetta Gregoraci dopo essersi fatta la doccia ha indossato l’accappatoio: una telecamera la stava riprendendo proprio in quel momento e si è accorta che, per sbaglio, ha ripreso qualcosa ‘di troppo’. La famosissima showgirl, concorrente del GF VIP, non si è accorta che per un millesimo di secondo ha mostrato a tutti la sua ‘scollatura’: con un movimento dell’accappatoio ha esposto per pochissimo il suo corpo nudo. La regia del reality ha ovviamente staccato l’immagine ma il piccolo incidente aveva già catturato l’attenzione di tutti! Ecco uno screen dal video:

Non è la prima volta che fa alzare la temperatura: la Gregoraci nelle ultime ore, per gioco, ha baciato Pierpaolo Pretelli: un bacio super appassionato ha fatto incuriosire tutti. Nascerà un nuovo amore? Staremo a vedere!