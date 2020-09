“Non so bene…”, Lara Rosie Zorzetto stupisce tutti a poche settimane dal parto: confessione inaspettata dall’ex protagonista di Temptation Island

Felicissima e super solare, qualche settimana fa, Lara Zorzetto aveva deciso di rendere i suoi followers partecipi della sua gravidanza. In particolar modo del parto molto complicato che ha dovuto affrontare e che l’ha vista correre d’urgenza verso la sala operatoria. La ragazza ha tenuto tutti col fiato sospeso nei giorni scorsi per il suo parto. Un parto che come vi dicevamo si è dimostrato più complicato del previsto e che l’ha portata ad un cesareo d’urgenza non programmato. La Zorzetto ha raccontato di essere partita con un parto naturale, ma che in corso d’opera il bambino ha iniziato ad avere problemi e quindi si è dovuto ricorrere ad un cesareo d’urgenza. Il bambino purtroppo è stato trasportato d’urgenza in un altro ospedale in terapia intensiva per dei problemi legati al parto difficile… E li ci è rimasto non poco tempo, anche se poi fortunatamente tutto si è risolto per il meglio…

“Non so bene…”, Lara Rosie Zorzetto stupisce tutti: confessione inaspettata

Il parto ha portato con se molte ferite, non solo sul corpo della donna, ma anche nello spirito. Negli ultimi giorni l’abbiamo vista e sentita più giù di morale, più pensierosa e il tutto senza sapere il perché. Sarà sicuramente un periodo molto particolare per la donna, anche se qualcosa sembra essere ancora più strano del solito. Stando a quanto trapelato dal web alcuni anni fa la donna non avrebbe avuto mai un buon rapporto con la famiglia e probabilmente, adesso che il bambino è nato deve essere successo qualcosa da minare la sua felicità e la sua serenità.

La ragazza ha esordito con un post sul suo profilo instagram ufficiale: “Ragazze io non sto bene onestamente e devo pensare un po’ a me, causa parto problematico ecc…Quindi vi avviso perché siete davvero fantastiche e sempre presenti, ci rivediamo tra alcuni giorni, quindi se non vedete storie, è perché devo rimettermi per via di tutta una situazione che non ho mai trattato qua con voi. Vi voglio bene…“. Essere un personaggio pubblico non implica per forza dover mettere a nudo tutto ciò che ci accade e probabilmente ci sono cose del passato della giovane che continueranno a rimanere private.