Momenti difficili a Temptation Island per la coppia formata da Alberto e Speranza: il commento a caldo di Alessia Marcuzzi su Instagram.

Stasera la puntata di Temptation Island offre svariati colpi di scena. Tra Alberto e Speranza le cose non sembrano scorrere nel migliore dei modi: lui sembra molto preso da una delle tentatrici, Nunzia, alla quale ha confidato parecchi dettagli del rapporto con la fidanzata usando anche parole molto dure contro di lei. Inoltre Speranza ha dovuto vederli ballare insieme una bachata e perfino improvvisare un balletto con una tale vicinanza che avrebbe scatenato la gelosia di chiunque. Speranza ovviamente ha reagito malissimo, come è comprensibile, con delusione al vedere l’atteggiamento del suo fidanzato con cui è stata tanti anni. Uscita dal pinnettu, la ragazza chiede addirittura il falò di confronto.

Temptation Island, Alessia Marcuzzi su Instagram: “Me li volevo abbracciare…”

Alessia Marcuzzi, sempre molto presa dalle storie che racconta a Temptation, le consiglia di aspettare un po’, di prendersi del tempo per pensare a cosa vuole davvero. La conduttrice è alla guida di Temptation da tempo ed ama molto il suo lavoro, tanto da non riuscire a restare indifferente di fronte alle dinamiche che coinvolgono i protagonisti del docureality: mentre andava in onda la scena in cui Speranza soffriva per i comportamenti di Alberto, si vedeva il coinvolgimento e il dispiacere di Alessia per quanto stava accadendo. La Marcuzzi in questi minuti ha infatti postato una foto della puntata in corso che la ritrae proprio nel momento in cui cerca di essere vicina con delle parole di conforto a Speranza: “Ci sono dei momenti in cui mi dispiace così tanto… me li volevo abbracciare”, queste le parole che si leggono sotto la foto. Tantissimi i follower che si sono complimentati con Alessia per la sua umanità e la sua empatia con i concorrenti. Si vede che, come programma, Temptation Island è nelle sue corde perché, trattandosi di un viaggio tra i sentimenti, le dà modo di esprimere la sua emotività e questo è ciò che per Alessia è importante come ha confessato più volte.

E noi che apprezziamo Alessia da sempre, siamo contenti di come stia svolgendo il proprio ruolo a Temptation Island.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui