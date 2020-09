Una splendida notizia per i fan di Damiano Carrara, noto giudice di Bake Off: a dare l’annuncio è proprio lui tramite i social. Ecco la grande novità.

È un amatissimo giudice di Bake Off Italia, programma in onda su Real Time in cui dei pasticcieri improvvisati si sfidano in duelli culinari per ottenere il titolo di “pasticciere amatoriale d’Italia”. Damiano Carrara, volto noto della tv impegnato in diversi progetti, ha dato una splendida notizia ai fan con un annuncio tramite il suo profilo Instagram. Dopo che, di recente, aveva spiegato quanto fosse stato difficile lavorare alla registrazione delle nuove puntate di Bake Off, il giovane ha sorpreso il pubblico con una grande rivelazione. Sebbene la sua vita si svolga principalmente in California, dove si è trasferito e ha studiato con il fratello l’arte della pasticceria per poi aprire due locali dedicati ai dolci, a quanto pare Damiano Carrara avrà un motivo particolare per trascorrere più tempo in Italia. Siete curiosi di scoprire le novità? Vi accontentiamo.

Damiano Carrara, la splendida notizia: nuovo locale a Lucca

Damiano Carrara ha dato l’annuncio attraverso i social: aprirà una nuova pasticceria a Lucca, sua città natale. La splendida notizia ha ovviamente reso immensamente felici i suoi concittadini e tutti i fan dello chef in generale. A quanto pare, non si hanno ancora notizie precise per quanto riguardo la location, ma la struttura dovrebbe comprendere due laboratori separati per la cioccolata e i dolci oltre che uno spazio antistante per l’accoglienza dei clienti e la vendita dei prodotti. Siamo certi che questa nuova avventura sarà un grandissimo successo e non vediamo l’ora di scoprire quali meraviglie Damiano Carrara ha in serbo per la sua pasticceria. Non ci sono ancora i dettagli riguardo la data di apertura e l’inaugurazione che, come il pubblico si augura, ospiterà i colleghi di sempre come Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Benedetta Parodi, anche lei impegnata in un nuovissimo progetto.

E voi, siete curiosi di scoprire come sarà la nuova pasticceria di Damiano Carrara?