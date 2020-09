Chi è Davide Lorusso, quanti anni ha, di dov’è e cosa fa nella vita il corteggiatore di Jessica a Uomini e Donne: ecco il suo identikit.

Lo avevamo conosciuto nel ruolo di tentatore a Temptation Island 2020, ora lo ritroviamo a Uomini e Donne come corteggiatore di Jessica Antonini: Davide Lorusso è un bartender ventisettenne di Cantù, in provincia di Como, dal carattere schivo e riservato, anche se poi mostra un grande attaccamento alla sua famiglia. Davide è nato nel 1993 e ad oggi vive con i genitori e i fratelli. Per molto tempo ha lavorato come Bartender professionista in un famoso locale della movida milanese. In questo settore Davide è molto conosciuto grazie anche ad alcune gare di barman freestyle nelle quali ha dimostrato di essere davvero bravo. Il suo sogno però è quello di fondare una sua agenzia di catering. La sua partecipazione a Temptation Island non è affatto passata inosservata: Davide è un gran bel ragazzo e ha anche un carattere affascinante. Visto il successo riscosso, il ventisettenne comasco è stato preso anche per partecipare come corteggiatore all’edizione in corso di Uomini e Donne.

Davide Lorusso, il suo percorso a Uomini e Donne

Davide si è fatto notare fin dal suo arrivo al dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 per la sua somiglianza con Can Yaman, l’attore turco protagonista di DayDreamer, sempre su Canale 5. Prima di corteggiare Jessica Davide ha dichiarato di essere single da quattro anni, ma non si sa chi sia la sua ultima fidanzata né perché la storia sia finita. Molto attivo su Instagram, Davide è un appassionato di sport, infatti dedica molto del suo tempo libero all’allenamento in palestra. Ama leggere e ascoltare musica in totale relax. Circa il suo ideale di donna, Lorusso ha dichiarato di volere una donna non superficiale, ma che sia bella anche interiormente. Con Jessica l’attrazione è stata immediata, entrambi hanno confessato di aver avuto quasi un colpo di fulmine l’uno per l’altra.

Continuate a seguire le puntate di Uomini e Donne perché a proposito di Jessica e Davide ci sono importanti novità!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui